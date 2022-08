10:50

Die Aktie von Interoll steigt nach Handelseröffnung 0,7 Prozent, fällt dann aber 1,5 Prozent auf 2620 Franken. Tags zuvor war sie fast 7 Prozent nach oben gechnellt. Research Partners stufte das Rating für Interroll auf "Kaufen" von "Halten" hoch und erhöhte das Kursziel auf 3000 von 2100 Franken.

Das positive Momentum in der Umsatzentwicklung dürfte im zweiten Semester wohl anhalten, heisst es zur Begründung der neuen Einschätzung. Die Aktie werde zudem unter ihrem Durchschnittspreis der vergangenen fünf Jahre gehandelt.

10:20

Der Online-Reiseanbieter LM Group («Lastminute») steigt um 7 Prozent. Die Firma hat im ersten Halbjahr massiv mehr umgesetzt und wieder deutlich mehr Gewinn verbucht.

10:00

Die Aktie der Credit Suisse fällt 1,2 Prozent und ist damit schlechteste SMI-Aktie am Freitag. Die UBS senkte das Kursziel für Credit Suisse auf 5,40 von 6 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral".

Nach einem schwachen zweiten Quartal könnte die Grossbank tiefgreifende Umstrukturierungen insbesondere im Investmentbank-Bereich im dritten Quartal ankündigen. Ein radikaler Wandel dürfte sich jedoch in hohe Kosten umschlagen und Implikationen für das Konzernkapital und somit allfällige Kapitalmassnahmen mit sich bringen, schreibt Analyst Daniele Brupacher.

09:15

Der SMI steht kaum verändert bei 11'200 Punkten. Die Index-Schwergewichte Nestlé und Roche sind leicht im Minus, ebenso die Finanzwerte UBS und Credit Suisse. Logitech legt deutlich zu mit plus 1 Prozent. Am breiten Markt steigen VAT klar (5 Prozent).

Die US-Arbeitsmarktdaten werden am Nachmittag veröffentlicht und gelten als entscheidend für den kommenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Er könne Anzeichen dafür geben, wie aggressiv das Fed bei der Bekämpfung der Inflation vorgehen werde. So könnte ein starker Arbeitsmarkt gegen eine Rezession sprechen, ein schwächerer würde dagegen die Zinserhöhungserwartungen an die US-Notenbank dämpfen.

Gleichzeitig drängen die die derzeit etwas tieferen Ölpreise die Inflationssorgen leicht in den Hintergrund. Auch der Ukraine-Krieg und die jüngsten US-chinesischen Spannungen würden zwar etwas beiseitegeschoben, weg seien sie aber auf keinen Fall. Vielmehr könnten sie jederzeit wieder die Märkte beeinflussen. "Die Stimmung an den Finanzmärkten ist weiterhin mit Skepsis beseelt", erklärt ein Händler.

Vakuumventilhersteller - VAT-Aktie weiter auf dem Vormarsch - «Marktposition ist sehr stark und wird noch stärker» https://t.co/1aU6zHXhMz pic.twitter.com/kSm5ruGraV — cash (@cashch) August 5, 2022

08:45

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

VAT: Deutsche Bank erhöht auf 280 (250) Fr. - Hold

VAT: Royal Bank of Canada erhöht auf 340 (310) Fr. - Outperform

VAT: Vontobel erhöht auf 353 (345) Fr. - Buy

Swisscom: Barclays erhöht auf 485 (470) Fr. - Underweight

Swisscom: JPMorgan senkt auf 670 (676) Fr. - Neutral

Swisscom: Research Partners senkt auf 515 (520) Fr. - Halten

Adecco: JPMorgan senkt auf 30 (32) Fr. - Underweight

Interroll: Res. Partn. erhöht auf Kaufen (Halten) - Ziel 3000 Fr.

Comet: UBS senkt auf 281 (312) Fr. - Buy

Credit Suisse: UBS senkt auf 5,40 (6) Fr. - Neutral

Autoneum: UBS erhöht auf 115 (110) Fr. - Neutral

08:10

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,1 Prozent höher geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien befinden sich leicht im Plus.

An der Wall Street hatten sich die Investoren nach den jüngsten Kursgewinnen mit weiteren Käufen zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes schlossen uneinheitlich. Positive Impulse könnten die Geschäftszahlen von Unternehmen wie der Deutschen Post oder dem Versicherer Allianz liefern. Im Ausland öffnen unter anderem die Werbeagentur WPP und Berkshire Hathaway, die Investment-Holding des Börsengurus Warren Buffett, ihre Bücher.

Das Hauptaugenmerk der Investoren richtet sich allerdings auf die US-Beschäftigtenzahlen. "Der Arbeitsmarkt ist der stärkste seit dem Jahr 1956 und das Argument der Regierung Biden, dass die US-Wirtschaft sich derzeit wahrscheinlich nicht in einer Rezession befindet", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Ein schwacher Wert bei den neu geschaffenen Stellen würde diese Deutungsweise des Weißen Hauses ein wenig infrage stellen." Experten erwarten für Juli den Aufbau von 250.000 Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft.

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,17 Prozent höher geschätzt.

06:00

Der Ölpreis ist wegen Befürchtungen über eine globale Rezession auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Krieges in der Ukraine gesunken. Die Aktienmärkte ignorierten diese Sorgen und legten im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten zu.

Der Preis für die US-Rohölsorte WTI fiel am späten Donnerstag um bis zu 3,4 Prozent und markierte mit 87,55 Dollar je Barrel (159 Liter) den niedrigsten Stand seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. "Das ist angesichts des knappen Angebots und der geringen Aussicht auf eine Entspannung bemerkenswert", sagte Oanda-Experte Erlam. "Aber das Gerede über eine Rezession wird lauter." Später lag der Preis bei 88,25 Dollar.

"Es ist eine Kombination aus den Lagerbestandsdaten und ein wenig Sorge um die Nachfrage. Da sich der Markt mehr Sorgen um das Wachstum als um die Inflation macht - auch wenn die Inflation immer noch ein grosses Thema ist - ist der Ölpreis gefallen", sagte Prashant Bhayani, Chief Investment Officer für Asien bei BNP Paribas Wealth Management.

#Recession alarm in the US grows louder: Yield-curve inversion hits widest level in 22yrs. US 2s10s yield spread has dropped to -37bps, lowest since Sep2000. pic.twitter.com/VZl0fJmywv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 4, 2022

05:45

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 28.132 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1944 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 133,13 Yen und stagnierte bei 6,7470 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9560 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0234 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9787 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2139 Dollar.

02:00

Der Dow Jones verlor am Donnerstag 0,3 Prozent auf 32'727 Punkte und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,1 Prozent auf 4152 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,4 Prozent auf 12'721 Punkte vor. Hauptgrund für die zögerliche Haltung waren die Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der weltgrössten Volkswirtschaft und das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed liefern könnten. Experten erwarten für Juli den Aufbau von 250'000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft.

"Sollten die Zahlen etwas schwächer ausfallen, würde das der Markt positiv werten", sagte Christopher Grisanti, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters MAI. Es wäre ein Signal, dass die bisherigen Zinserhöhungen der Fed Wirkung zeigten und die Notenbank künftig etwas behutsamer vorgehen könnte.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Alibaba mit einem Kursplus von zeitweise 7,6 Prozent, das bis zum Handelsschluss auf 1,8 Prozent zusammenschmolz. Zwar stagnierte der Umsatz des chinesischen Online-Händlers, lag damit aber über den Markterwartungen. Das Geschäftsmodell präsentiere sich trotz der Belastungen durch die Corona-Lockdowns in China als widerstandsfähig, kommentierte Analystin Ella Ji von der Investmentbank China Renaissance. Außerdem sei das Unternehmen bei seinen Ausgaben sehr diszipliniert.

Abwärts ging für Clorox. Die Papiere des Anbieters von Bleich- und Reinigungsmitteln fielen um 4,7 Prozent. Das Unternehmen warnte vor einem Umsatzrückgang 2023 und vor zusätzlichen Kosten für den Konzernumbau von bis zu 100 Millionen Dollar. Der eingeschlagene Spar- und Rationalisierungskurs sollte gemeinsam mit Preiserhöhungen aber zu steigenden Margen führen, prognostiziert Analystin Erin Lash vom Research-Haus Morningstar. Für langfristig orientierte Anleger seien Clorox-Titel daher eine Empfehlung.

Wegen niedrigerer Insulin-Preise verfehlte Eli Lilly beim Quartalsergebnis die Erwartungen und senkte zum zweiten Mal seine Gewinnziele für das Gesamtjahr. Die Aktie der Pharmafirma fiel um 2,6 Prozent.

