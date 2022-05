06:10

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer eingeschätzt.

06:05

Der algorithmischen Stablecoin TerraUSD ist weiter unter Druck. Er verliert in den letzten 24 Stunden laut Coinmarketcap 18 Prozent. In den letzten sieben Tagen hat TerraUSD über 80 Prozent an Wert verloren.

Bitcoin gewinnt in den letzten 24 Stunden 2 Prozent und hält sich knapp über der Marke von 30'000 Dollar.

Die Kryptowährung TerraUSD, der Stablecoin des Terra-Netzwerks, gilt als Mitverursacher des großen Crashs am Kryptomarkt. Was steckt hinter der Kryptowährung und wie hat sie funktioniert? https://t.co/OAjT7dZkLh pic.twitter.com/lPOQ51gmJ7 — WirtschaftsWoche (@wiwo) May 11, 2022

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 26'492 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1862 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte reagierten am Montag damit uneinheitlich auf die schwachen Daten aus China zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel. Die Einzelhandelsumsätze fielen in China im April um 11,1 Prozent und damit fast doppelt so stark wie prognostiziert. Die Industrieproduktion ging um 2,9 Prozent zurück, Analysten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Die Nachricht, dass die chinesische Finanzmetropole Shanghai einige seiner Beschränkungen lockert, war für die Anleger nur ein schwacher Trost.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 128,89 Yen und stagnierte bei 6,7891 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 1,0028 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0395 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0426 Franken.

02:00

Die US-Börsen hatten sich zum Ausklang einer verlustreichen Börsenwoche am Freitag erholt gezeigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Freitag 0,7 Prozent höher bei 31'975 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,3 Prozent auf 3982 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 2,5 Prozent auf 11.650 Punkte an. Auf Wochensicht verzeichneten die Indizes dennoch ein Minus von bis zu vier Prozent.

(Reuters)