08:10

Der Swiss Market Index wird am Montag voraussichtlich deutlich tiefer in den Handel gehen. Er wird bei Julius Bär vorbörslich 0,85 Prozent schwächer geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien sind im Minus.

Am klarsten sinkt die Credit Suisse mit einem Minus von 2,8 Prozent. Die Bank sieht sich in den USA wegen angeblicher Geschäfte mit Oligarchen mit einer Sammelklage konfrontiert. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende.

Banken - Reuters: Credit Suisse in den USA wegen angeblicher Geschäfte mit Oligarchen verklagt https://t.co/ztiCvoUpEU pic.twitter.com/wQopdRMZDN — cash (@cashch) May 1, 2022

Neben dem Ukraine-Krieg bleibt die Inflation und die Reaktion der Notenbanken darauf das grosse Thema auf dem Börsenparkett. Zwei Tage vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt steigt die Anspannung am Markt. Entscheidend werde, wie stark die Fed in den kommenden Monaten an der Zinsschraube drehen und wie rasch sie ihrer Wertpapierbestände abbauen werde, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Da die Teuerungsrate auch hierzulande so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht, gerät die Europäische Zentralbank (EZB) unter Zugzwang, eine Zinswende einzuleiten. "Daran ändert auch die deutliche Abschwächung der Konjunktur wenig", sagte Commerzbank-Analyst Christoph Weil.

+++

07:45

Der überraschend deutliche Rückgang der chinesischen Industrieproduktion drückt den Öl-Preis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um ein Prozent auf 106,09 Dollar je Barrel. "Eine derart deutliche Abkühlung ist in einer Zeit ein potenzielles Risiko für die Rohstoffmärkte und die Weltwirtschaft", warnt Analyst Tobin Gorey von der Commonwealth Bank. Die Immobilien-Krise in China und die verschärfte Regulierung von Unternehmen dort bereite Investoren bereits Sorgen.

+++

07:10

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Novartis: Julius Bär erhöht auf 90 (84) Fr. - Hold

Rieter: Credit Suisse senkt auf 149 (182) Fr. - Neutral

ABB: Goldman Sachs senkt auf 38 (41) Fr. - Buy

Forbo: Credit Suisse senkt auf 1680 (1830) Fr. - Neutral

Straumann: UBS senkt auf 125 (152) Fr. - Neutral

Temenos: JPMorgan senkt auf 125 (135) Fr. - Overweight

Belimo: UBS senkt auf 328 (342) Fr. - Sell

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird am Montag voraussichtlich tiefer in den Handel gehen. Er wird bei der IG Bank 0,72 Prozent schwächer geschätzt.

+++

06:00

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,15 Prozent schwächer. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1901 Punkten. Die Märkte in China und Hong Kong sind wegen eines Feiertages geschlossen.

Die Tokioter Börse ist damit angesichts von Inflations- und Konjunktursorgen vorsichtig in die neue Woche gestartet. Negative Vorgaben aus den USA und die Erwartung von Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten belasteten den Markt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Montag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.834 Punkten.

"Die dramatischen Verluste an der Wall Street in der vergangenen Woche drückten auf die Stimmung der Anleger", sagte Analyst Shoichi Arisawa vom Broker IwaiCosmo Securities. Zudem blieben viele Anleger vor den am Dienstag beginnenden drei Feiertagen der "Goldenen Woche" in Japan in Deckung. Denn in dieser Zeit findet die Sitzung der US-Notenbank statt, bei der eine Zinsanhebung erwartet wird. Am Freitag hatten enttäuschende Geschäftszahlen der beiden Technologiekonzerne Amazon und Apple den US-Börsen kräftige Verluste eingebrockt.

Shanghai reported fewer than 10,000 Covid-19 cases for a second day, adding to cautious signs the financial hub’s outbreak is starting to ease as Beijing imposed a raft of new restrictions https://t.co/HpuG2RxuYN — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2022

+++

05:45

Der Dollar legt gegen den Franken fast 0,3 Prozent zu und steht bei 97,44 Rappen. In den letzten vier Wochen hat die US-Währung gegen den Franken über 5 Prozent gewonnen.

Der Euro fällt am Montag 0,1 Prozent gegen den Franken.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)