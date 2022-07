06:15

Der Swiss Market Index steht bei der IG Bank vorbörslich 0,66 Prozent höher.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 26'797 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1893 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte hatten zuvor ein Zweijahrestief erreicht und bewegen sich auf einen Wochenverlust hin. Eine neue Reihe von Zinserhöhungen in der ganzen Welt verstärkten die Sorgen über die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum. Zusätzlich zu diesen allgemeinen globalen Wachstumssorgen veröffentlichte China am Freitag seine Wirtschaftsdaten für das zweite Quartal. Daraus ging ein langsamer als erwarteter Wachstum hervor und ein Immobiliensektor, der unter schweren Finanzierungsproblemen leidet. Der einzige Lichtblick waren die Einzelhandelsumsätze.

Chinese people are refusing to pay mortgages and getting beaten up for protesting at banks. The troubles may just be getting started https://t.co/V6C5KztxW7 via @opinion — Bloomberg Markets (@markets) July 15, 2022

+++

05:55

Der Goldpreis ist kaum verändert bei 1708 US-Dollar. Am Donnerstag fiel der Preis auf 1697 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor knapp einem Jahr.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 138,87 Yen und stagnierte bei 6,7515 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9820 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0033 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9853 Franken.

+++

02:00

Ein schwacher Start der Bankenbranche in die Bilanzsaison hat die Anleger an der Wall Street am Donnerstag entmutigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 30'630 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 11'251 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,3 Prozent auf 3790 Punkte ein.

Höhere Rückstellungen für drohende Kreditverluste wegen der zunehmenden Rezessionsgefahren drückten den Gewinn der grössten US-Bank JP Morgan im zweiten Quartal. Die Aktien sackten um 3,5 Prozent ab. Chef Jamie Dimon betonte in seinem Ausblick mehrere Risikofaktoren, wie die geopolitischen Spannungen, hohe Inflation, schwindendes Verbrauchervertrauen und eine "nie zuvor gesehene" quantitative geldpolitische Straffung als Bedrohung für das globale Wirtschaftswachstum.

Auch Morgan Stanley enttäuschte die Investoren mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Die Titel notierten rund 0,4 Prozent schwächer. Die Aktien der Geldhäuser Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigroup gerieten ebenfalls unter die Räder und verloren bis zu drei Prozent. Der Branchenindex fiel auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020. "Was die Dinge anbelangt, die Sie nicht sehen wollen, haben Sie so ziemlich alles, das Fehlen von Umsatz und Gewinn, die Kürzung der Rückkäufe und die Erhöhung der Kreditreserven - alles Dinge, die für Schotten dicht auf dem Weg in eine Rezession und eine kurzfristige Nachfrageflaute im ersten Halbjahr sprechen", sagte Thomas Hayes, geschäftsführendes Mitglied bei Great Hill Capital.

An den Nerven der Anleger zehrte weiter die am Mittwoch überraschend stark gestiegene US-Inflationszahl für Juni. Spekulationen auf ein aggressives Gegensteuern der US-Notenbank Fed nährten die Angst vor einem Konjunkturabsturz. Auch die Erzeugerpreise zogen mit 1,1 Prozent zum Vormonat stärker an als erwartet. Einige Börsianer rechnen für die US-Notenbanksitzung in zwei Wochen mit einer Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt.

Aktien des Lebensmittelkonzerns Conagra Brands verloren mehr als sieben Prozent, nachdem eine Jahresprognose unter den Erwartungen abgegeben hatte. Der Konzern leidet darunter, dass Preiserhöhungen die Nachfrage nach Tiefkühlkost und Snacks verlangsamen.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)