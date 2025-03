Im laufenden Bullenzyklus an der Schweizer Börse konnten sich seit dem ersten Januar viele Aktien positiv in Szene setzen. Die stärksten Kursavancen unter den bekannten Namen im SPI verzeichneten Cicor (+63 Prozent), AMS (+52 Prozent), Sensirion (+38 Prozent), Implenia (+35 Prozent) oder Adecco (+28 Prozent). Bei diesen Firmen gibt es allerdings einen wesentlichen Unterschied. Die einen wie Cicor oder Implenia rennen schon seit einiger Zeit von einem Mehrjahreshoch zum nächsten, während AMS oder Adecco sich erst von Mehrjahrestiefstkursen am Lösen sind.