Die erneuerbaren Energien könnten mit dem Irankrieg und der Schliessung der Strasse von Hormus wieder einmal ein Revival erleben. Denn die Abhängigkeit der Industrienationen von den erdölreichen Ländern am Golf ist in den letzten Wochen wieder einmal deutlich an den Tag getreten - wie bei den Ölpreisschocks 1973, 1979/1980 oder beim Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022, als sich der Ölpreis im Wert innert kurzer Zeit verdoppelte. Noch schneller weg vom Erdöl und hin zu CO2-neutralen Energieträgern, lautet die Devise. Selbst die Kernenergie ist in Europa kein Tabu mehr. Etwas neidisch schaut man dieser Tage auch auf China, das in den letzten Jahren Solarindustrie und den Ausbau erneuerbarer Energien deutlicher vorangebracht hat als etwa Europa.