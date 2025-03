SPI: Hockrisiko-Aktien und Wachstumstitel

Die Hälfte der Rangliste der besten und schlechtesten Aktien im Swiss Performance Index (SPI) besteht aus Hochrisiko-Titeln mit kleiner Kapitalisierung. Bestes Beispiel ist HOCN - das ehemalige Hochdorf. Nachdem das operative Geschäft aufgrund einer aussichtslosen Schuldenlage an Private-Equity-Investoren verkauft wurde, verbleibt an der Börse eine Hülle. Das Unternehmen befindet sich in der Nachlassstundung und wird abgewickelt werden. Seit dem 20. März haben Gläubiger 30 Tage Zeit, ihre Forderungen beim Sachwalter anzumelden.