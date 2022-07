Welchen Einfluss Unternehmenszahlen haben können, stellte der Pharmazulieferers Polypeptide am Dienstag unfreiwillig unter Beweis. Nach einer Gewinnwarnung für das erste Halbjahr sackte die Aktie 39 Prozent und am Mittwoch nochmals 14 Prozent ab. Gleiches ist für viele Unternehmen, die in den nächsten Wochen ihre Halbjahres- und Quartalszahlen veröffentlichen, nicht zu befürchten, aber es herrscht bei Investoren in einem zunehmend rezessiven Umfeld erhöhte Spannung.

Vor allem in den zwei Wochen ab 18. Juli ist die Zahlenflut von grossen Schweizer Unternehmen aus der Pharma-, Nahrungsmittel- und Bankenbranche dicht. Hier ein Überblick über die Daten:

Donnerstag, 14.Juli 2022 (nachbörslich):

Partners Group: Verwaltetes Vermögen Ende 1. Halbjahr

Partners Group hat stark unter dem Zinsanstieg im ersten Halbjahr gelitten und ist schwächste Aktie im SMI. Die Höhe der verwalteten Assets gibt einen Hinweis auf Marktperformance und Kundenvertrauen.

Performance seit Jahresanfang: -43 Prozent.

Freitag, 15. Juli 2022:

Richemont: Umsatz 1. Quartal

Ems-Chemie: Ergebnis 1. Halbjahr

Beim Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont werden die China-Lockdowns eine Rolle spielen. Bei Ems-Chemie als Industrieunternehmen wird man angesichts einer eingetrübten Konjunkturlage auch auf den Ausblick schauen.

Performance seit Anfang Jahr: Richemont -26 Prozent, Ems-Chemie -32 Prozent

Dienstag, 19. Juli 2022:

Novartis: Ergebnis 2. Quartal

Der Pharmakonzern Novartis steht in einem Umbauprozess, der sich unter anderem jüngst am Abbau von 1400 Stellen gezeigt hat. Die Finanzmärkte warten aber auch auf Signale, ob der Generikateil Sandoz bald verkauft wird. An der Börse des aktuellen Jahres gehört Novartis zu den wenigen SMI-Gewinnern.

Performance seit Anfang Jahr: +1,7 Prozent

Donnerstag, 21. Juli 2022:

ABB: Ergebnis 2. Quartal

Givaudan: Ergebnis 1. Halbjahr

Roche: Ergebnis 1. Halbjahr

Temenos: Ergebnis 2. Quartal

Drei SMI-Konzerne legen die Zahlen vor. Der Pharmakonzern Roche wird besondere Beachtung finden. Er hat im ersten Quartal an der Börse deutlich Federn gelassen. Vom Management wird erwartet, dass es zur Situation des zuletzt kritischer angesehenen Unternehmens Stellung nimmt.

Performance seit Anfang Jahr: ABB - 26 Prozent, Givaudan -31 Prozent, Roche -14 Prozent, Temenos -39 Prozent.

Freitag, 22. Juli 2022:

Lonza: Ergebnis 1. Halbjahr

Schindler: Ergebnis 1. Halbjahr

Sika: Ergebnis 1. Halbjahr

Die hocherfolgreichen Unternehmen Sika und Lonza müssen nach starken Kurseinbrüchen infolge des Einbruchs bei Wachstumstiteln neues Vertrauen an den Finanzmärkten gewinnen. Die Zahlenpräsentationen bieten den Managements eine Gelegenheit, das Bild ihrer Konzerne genauer zu umreissen.

Performance seit Anfang Jahr: Lonza -29 Prozent, Schindler -27 Prozent, Sika -42 Prozent.

Montag, 25. Juli 2022:

Julius Bär: Ergebnis 1. Halbjahr

Kühne+Nagel: Ergebnis 2. Quartal

Im Zuge der weltweiten Lieferketten-Problematik wird bei Kühne+Nagel nicht nur auf die Zahlen geschaut werden. Transporte sind momentan eine der grossen Unsicherheiten der Weltwirtschaft.

Performance seit Anfang Jahr: Julius Bär -29 Prozent, Kühne+Nagel -21 Prozent

Dienstag, 26. Juli 2022:

Logitech: Ergebnis 1. Quartal

UBS: Ergebnis 2. Quartal

Schwächere Finanzmärkte, aber höhere Zinsen: Was wird bei der UBS den Ausschlag geben? Der Technologiekonzern Logitech hat wegen seiner hohen Bewertung seit Anfang Jahr an der Börse ebenfalls schwer gelitten. Die Zahlen werden neue Hinweise geben, wie es dem Unternehmen in einer krisenhaften Weltwirtschaft operativ geht.

Performance seit Anfang Jahr: Logitech -34 Prozent, UBS -7,5 Prozent

Mittwoch, 27. Juli 2022:

Credit Suisse: Ergebnis 2. Quartal

Holcim: Ergebnis 1. Halbjahr

Die Credit Suisse hat ein weiteres Krisenhalbjahr hinter sich. Aussagen der Geschäftsleitung am Investorentag befriedigten die Finanzmärkte nicht. Dass die CS in irgendeinem Punkt mit dem Zweitquartalsergebnis stark positiv überrascht, erwarten nicht viele.

Performance seit Anfang Jahr: Credit Suisse -41 Prozent, Holcim -13 Prozent.

Donnerstag, 28. Juli 2022:

Nestlé: Ergebnis 1. Halbjahr

Der Nahrungsmittelkonzern hat sich als defensiver Wert in den Börsenstürmen dieses Jahres erwiesen. Das Wachstum und die Aussichten auf Wachstum in einer sich eintrübenden Wirtschaftsstimmung bieten Gesprächsstoff.

Performance seit Anfang Jahr: -11 Prozent

Freitag, 29. Juli 2022:

AMS Osram: Ergebnis 2. Quartal

Swiss Re: Ergebnis 1. Halbjahr

AMS als Halbleiter- und Technologieunternehmen wird viel Aufmerksamkeit erhalten, was aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass der Kurs an der Börse sehr volatil ist. Beim Rückversicherer Swiss Re werden wegen der Pandemiefolgen die Schadenkosten genau angesehen.

Performance seit Anfang Jahr: AMS -55 Prozent, Swiss Re -19 Prozent

(cash)