Bei der Wahl eines passenden Schliessfachs sind aber nicht nur Kosten und Fassungsvermögen relevant. So sind auch die Nähe zum Wohn- oder Arbeitsort und die Zugangszeiten für die Wahl massgebend: Hat man nach einem kurzen Weg während 24 Stunden Zugriff auf die Wertsachen? Ein langer Anfahrtsweg und eingeschränkte Öffnungszeiten können sich als unpraktisch oder hinderlich erweisen, auch wenn das Schliessfach an sich günstig ist.