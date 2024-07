Bei Dormakaba setzt der seit Anfang 2024 amtierende Konzernchef Till Reuter das von seinem Vorgänger angestossene Restrukturierungsprogramm um. Er sieht den Schliesstechnikkonzern nun auf dem richtigen Weg. Dabei will Reuter Versäumtes nachholen und überdimensionierte Strukturen aus früheren Zeiten an verschiedenen Standorten abbauen, wie er gegenüber der «Finanz und Wirtschaft» erklärte. In den kommenden ein bis zwei Jahren soll dieser Prozess abgeschlossen sein.