Vor allem Technologiewerte standen unter erheblichem Druck. Die Nachrichten von DeepSeek hätten die Anleger dazu gezwungen, ihre Positionen in grossen Technologieunternehmen und der gesamten KI-Lieferkette zu hinterfragen, sagte CMC-Marktanalyst Konstantin Oldenburger. Die Bewertungen seien in den vergangenen Monaten zu hoch gestiegen und damit verwundbar gegenüber plötzlich auftauchender Konkurrenz geworden. DeepSeek könnte die Antwort auf die Zollandrohungen aus Washington sein, so ein Händler.