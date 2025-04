Nach dem «Liberation Day» von US-Präsident Donald Trump sei es nun zu einem «Liquidation Day» gekommen, hielt ein Marktteilnehmer fest. Grund dafür war nach den am Mittwoch angekündigten neuen Zöllen der US-Regierung die erste Retourkutsche aus China. Die Volksrepublik kündigte auf den 10. April Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent an. Daneben setzte Peking elf amerikanische Unternehmen auf eine schwarze Liste, welche es den betroffenen Firmen de facto unmöglich macht, weiter Handel in China zu betreiben.