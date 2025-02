In den USA war die Beschäftigungsentwicklung im Januar zwar ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, allerdings wurden die Vormonatswerte deutlich nach oben revidiert, wie aus dem Bericht der US-Regierung hervorging. Die Arbeitslosenquote fiel ein weiteres Mal in Folge und liegt nun bei 4,0 Prozent. Analysten hatten eine Stagnation erwartet. Die Löhne stiegen dafür etwas stärker als erwartet. Der US-Arbeitsmarkt bleibe in einer guten Verfassung und es gebe keinen Anlass für die Notenbank Fed, etwas an ihrer vorsichtigen und zurückhaltenden Zinspolitik zu ändern. «Die Fed könnte sogar gezwungen werden, die Daumenschrauben wieder anzuziehen. Der nächste Zinsschritt könnte also nach oben und nicht nach unten gehen», sagte Thomas Gitzel von der VP Bank.