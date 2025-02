Generell bleibt die Verunsicherung an den internationalen Finanzmärkten wegen dem von den USA vom Zaun gebrochenen Zollstreit gross. Daneben werden Trumps geopolitischen Ideen wie jene eines unter US-Kontrolle stehenden Gaza-Streifen von Experten als riskant gesehen. Vor diesem Hintergrund sei jegliche Erholung an den Börsen in den kommenden Wochen und Monaten mit Vorsicht zu geniessen, hiess es. Für etwas Schwung sorgten am Nachmittag derweil die besser als erwartet ausgefallenen ADP-Daten zu den Arbeitsplätzen in der US-Privatwirtschaft. Gleichzeitig trübte sich die Stimmung unter den US-Dienstleistern zu Beginn des Jahres überraschend ein.