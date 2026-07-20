Trotz Umsatz- und Gewinnsteigerungen würden die hohen Investitionspläne US-amerikanischer, koreanischer und taiwanesischer Technologiefirmen kritischer beäugt, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. «Da steht immer wieder die Fantasie der neuen ⁠produktivitätsstiftenden Geschäftsfelder den Zweifeln an der Rentabilität und Finanzierung solch grosser Investitionsvolumina gegenüber.» Der europäische Branchenindex der Technologiewerte büsste in der alten Woche insgesamt rund drei Prozent ein.