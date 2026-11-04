Die Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigen, dass im SMI zwei Drittel der Performance auf Dividenden und ein Drittel auf Kursavancen zurückzuführen sind. Beim SLI machen die Dividenden mit 60 Prozent des Gesamtertrags aus. Noch ausgeprägt fällt der Beitrag bei Einzeltiteln aus. Bei Zurich Insurance entfallen mehr als 82 Prozent des Gesamtertrags auf die Ausschüttungen, bei Swiss Re sind es gar 86 Prozent. Die zwei Schwergewichte Nestlé und Novartis bringen es auf 66 Prozent respektive 63 Prozent.