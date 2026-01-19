Der eskalierende Streit um Grönland trieb Anleger in sichere Häfen wie Gold und Silber und ​katapultierte die Preise auf neue Höchststände. Der Preis für Gold stieg in der Spitze um gut zwei Prozent auf ‌4689,39 Dollar je Feinunze. Silber verteuerte sich um 4,6 Prozent auf bis zu 94,08 Dollar. «Da Trump ‍nun auch Zölle ins Spiel bringt, ist klar, dass seine Drohung bezüglich Grönland real ist und wir dem Ende der Nato und politischen Ungleichgewichten in Europa einen Schritt näher sein könnten», ​kommentierte Matt Simpson, Analyst bei StoneX.