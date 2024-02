Beim Blick in die hinteren Reihen tauchen auf der anderen Seite vier Schweizer Namen auf, welche die UBS-Quantstrategen als am wenigsten bevorzugt einstufen. Mit einem Gesamtscore von -0,50 Punkten geht die rote Laterne an Roche, gefolgt von Barry Callebaut mit -0,46 Punkten, Belimo mit einem ausgeglichenen Score von 0,00 sowie Swiss Prime Site mit einem positiven Wert von +0,34 Punkten.