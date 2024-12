Und dann war auch Nestlé, schon wieder. Die einstige Vorzeigeaktie der Schweiz hat in diesem Jahr 24 Prozent verloren, das bedeutet der zweitletzte Platz im SMI. Es ist eine erneute Börsen-Demütigung für den Nahrungsmittelmulti. Denn schon in den Vorjahren musste Nestlé an der Börse Federn lassen: 16 Prozent im 2022, 10 Prozent im 2023.