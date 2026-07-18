«Der jüngste Anstieg des Ölpreises wirkt wie eine indirekte Steuer auf Konsum und Unternehmen»

Im Blick behalten Börsianer auch die Entwicklungen im Iran-Krieg. «Wie oft wir an dieser Stelle schon über Eskalation und Deeskalation im Nahen Osten geschrieben haben, lässt sich kaum noch zählen», schreiben die Experten der Helaba. Spannungen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise in der alten Woche um mehr als zehn ‌Prozent nach oben. Auslöser waren erneute Angriffe, die den Ölhandel durch die Strasse von Hormus einschränkten, sowie die Aufforderung Irans an die Huthi-Miliz, sich auf eine Schliessung der Exportroute über das Rote Meer vorzubereiten.