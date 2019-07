+++

08:50

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,19 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag.

Am Dienstag wollen das Ölkartell Opec und weitere Staaten (Opec+) das Ergebnis ihrer Verhandlungen über Produktionskürzungen bekanntgeben. Es wird eine Verlängerung des gemeinsamen Erdöl-Förderlimits erwartet. Die 14 Opec-Staaten hatten sich am Montag auf eine Verlängerung um neun Monate bis 31. März 2020 geeinigt.

Dass die 24 Staaten umfassende Opec+ inklusive Russland der Strategie der Opec folgt, gilt als Formsache.

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet vorbörslich leicht positiv, bewegt sich dabei aber kaum. Laut Erhebungen von Julius Bär startet der SMI mit einem Plus von 0,12 Prozent. Sämtliche SMI-Titel notieren dabei im Plus. Allerdings kann sich dabei keine Aktien hervorheben.

Auch der breite Markt legt minim um 0,09 Prozent zu.

06:35

Der Euro hat sich zum Franken nicht gross bewegt. Im Moment steht das Verhältnis bei 1 zu 1,1136.

Der Ölpreis, gemessen am Nordseeöl Brent, ist leicht auf 64,98 Dollar gesunken.

Der Bitcoin ist erneut gefallen und liegt aktuell bei 9'830.50 Dollar.

06:30

Der Nikkei-Index notierte leicht im Plus bei 21'749 Punkten, nachdem er am Vortag rund zwei Prozent zugelegt hatte. Der breiter gefasste Topix lag kaum verändert bei 1587 Punkten. Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen. Am Montag hatte die Erleichterung über eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit die Börsen angetrieben.

