An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare im Tagesverlauf in der Summe nur wenig bewegt. Im frühen Handel hatte der Ölpreissprung noch für stärkere Ausschläge gesorgt, danach setzte eine gewisse Beruhigung ein. Der Dollar pendelt am Nachmittag in einer engen Spanne um 0,7786 Franken noch in der Nacht hatte der «Greenback» kurzzeitig die Marke von 78 Rappen übertroffen. Der Euro zieht gegenüber dem Dollar auf 1,1586 an. Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung bei 0,9021 Franken und hat sich damit wieder etwas von der psychologisch wichtigen Marke von 90 Rappen abgesetzt, die im frühen Handel zeitweise unterschritten worden war. Die Schweizerische Nationalbank wollte auf AWP-Anfrage keinen Kommentar zur jüngsten Frankenstärke abgeben. In der Vorwoche hatten die Währungshüter noch wiederholt verbal interveniert.