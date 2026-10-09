06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,85 Prozent höher bei 13'758 Punkten.
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06:00
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05:15
Die Aktienmärkte in Asien stehen vor dem zweiten Wochenverlust in Folge. Die hohen Energiepreise, Turbulenzen am Anleihemarkt und die enormen Summen, die für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) erforderlich sind, beunruhigen die Anleger.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gab um 0,16 Prozent nach. Für die Woche zeichnet sich ein Minus von mehr als einem Prozent ab. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 68'512,30 Punkte. Der breiter gefasste Topix blieb fast unverändert bei 4'092,50 Zählern.
Grösster Verlierer im Nikkei war die SoftBank Group, ein wichtiger Investor in OpenAI. Die Aktie brach um 5,40 Prozent ein. Furukawa Electric fielen um 4,83 Prozent, gefolgt von Murata Manufacturing, die 4,68 Prozent verloren. Die grössten prozentualen Gewinner im Index waren Nomura Research Institute mit einem Plus von 5,13 Prozent, gefolgt von Baycurrent mit einem Zuwachs von 3,97 Prozent und Shift mit 3,92 Prozent.
Die Börse Shanghai verlor 1,0 Prozent auf 3773,76 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,2 Prozent auf 4258,35 Punkte. Die Märkte in Südkorea und Taiwan waren wegen eines Feiertags geschlossen.
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04:05
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02:30
Die Ölpreise geben nach, da die Sorgen über die Versorgung aus dem Nahen Osten etwas nachlassen. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, sein Land werde den Iran nicht vor den US-Wahlen im kommenden Monat angreifen. Er sprach von produktiven Gesprächen zur Beendigung des Krieges, der den Markt belastet hat.
Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 103,39 Dollar je Barrel (159 Liter). Dennoch steuert der Brent-Preis auf einen Wochengewinn zu, da er am Donnerstag wegen zunehmender Angriffe auf die Schifffahrt im Nahen Osten um vier Prozent gestiegen war. Das US-Öl WTI notierte 0,7 Prozent schwächer bei 90,80 Dollar.
«Die grosse Frage für die Märkte ist, ob Trump bei seinem Wort bleibt, falls sich die iranischen Angriffe verstärken», sagte Nick Twidale, Chef-Marktstratege bei ATFX Global. «Jeder Hinweis darauf, dass das Weisse Haus eine Militäraktion neu bewertet, könnte die Ölpreise stark in die Höhe schiessen lassen, zumal der Tankerverkehr durch die Strasse von Hormus bereits erheblich unter Druck steht.»
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01:15
Deutliche Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt.
Die Standardwerte an der Wall Street beendeten den Handel kaum verändert. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Medienberichte über eine baldige Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen den Iran dementiert. «Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,1 Prozent höher bei 51'231,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,47 Prozent auf 7765,36 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es nach dem OpenAI-Bericht zunächst um bis zu zwei Prozent nach unten. Letztlich verlor der technologielastige Index 1,39 Prozent auf 30'725,81 Punkte.
Wie die «Financial Times» (FT) unter Berufung auf ihr vorliegende Finanzunterlagen berichtete, teilte OpenAI Investoren kürzlich mit, dass sich die Umsätze des KI-Unternehmens Ende September auf annualisierter Basis auf fast 50 Milliarden US-Dollar beliefen. Dies wäre ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, liege jedoch rund 20 Milliarden unter einigen kürzlich veröffentlichten Schätzungen für den ChatGPT-Hersteller. OpenAI habe eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung abgelehnt.
Daraufhin knickten vor allem die Kurse von KI-Halbleiterkonzernen ein. So verbuchten die Aktien von Nvidia, Arm Holdings, Intel, AMD, Marvell Technology, Micron und Sandisk Kursabschläge zwischen 2,9 und 6,5 Prozent.
Dagegen waren Aktien der Energiekonzerne aufgrund der deutlich gestiegenen Ölpreise am stärksten gefragt. So gewannen die Papiere von Chevron und ExxonMobil 3,1 beziehungsweise 2,7 Prozent.
Die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet fielen um 0,6 Prozent, nachdem sie zunächst im Plus notiert hatten. Google Cloud, die Cloud-Computing-Plattform des Suchmaschinenbetreibers, treibt die Integration seines KI-Assistenten Gemini im Unternehmensgeschäft voran. Gemini soll nicht mehr nur als reines Werkzeug für Antworten und Inhalte fungieren, sondern auch als Agent, der gewünschte Ergebnisse selbstständig vorbereitet und umsetzt.
Die Papiere von Starbucks gaben um 0,4 Prozent nach. Laut einem Bericht der «Financial Times» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, hat die Kaffeehauskette eine Übernahme der Schnellrestaurantkette Chipotle geprüft. Deren Aktien stiegen um 6,2 Prozent.
Nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal stiegen die Titel von Pepsico um 3,7 Prozent. Die organische Umsatzentwicklung und der Gewinn des Getränkekonzerns fielen besser als erwartet aus. Allerdings wurde das Gewinnziel für 2026 reduziert.
Die Papiere von Levi Strauss verloren 2,4 Prozent. Der Jeans-Hersteller hatte für das dritte Quartal das geringste Wachstum in seinen Direktvertriebskanälen seit Ende 2022 gemeldet.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)