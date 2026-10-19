06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,14 Prozent tiefer bei 14'363 Punkten.
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06:10
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05:15
Sorgen um die immensen Kosten für Künstliche Intelligenz (KI) haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart belastet, während überraschend starke Wirtschaftsdaten aus China die Verluste eingedämmt haben. Die japanische Börse hat am Montag schwächer tendiert.
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 64'534,03 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent niedriger bei 4050,34 Zählern. Die Börse Shanghai gewann hingegen 0,3 Prozent auf 3727,50 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,4 Prozent auf 4185,55 Punkte.
In Japan drückten schwache Vorgaben der Wall Street und Zinssorgen die Kurse von Technologieunternehmen. Notenbankchef Kazuo Ueda signalisierte, dass die Kerninflation nahe dem Zielwert von zwei Prozent liege und die starke KI-Nachfrage den Preisdruck erhöhe. «Während chipbezogene Aktien den Index nach unten ziehen, dürften Käufe von Substanz- und defensiven Werten den Markt stützen», erklärte Analyst Yuta Okamoto von Tokai Tokyo. Zu den grössten Verlierern zählten Taiyo Yuden mit einem Minus von 7,42 Prozent sowie Sumitomo Electric und Sumco, die knapp sechs Prozent abgaben. Gefragt waren dagegen Toho mit einem Plus von 3,64 Prozent, Baycurrent und Aeon.
In China sorgte das Wirtschaftswachstum für Erleichterung: Das Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal um 4,5 Prozent und übertraf damit die Erwartungen, was den Druck auf die Regierung in Peking verringert, weitere aggressive Konjunkturpakete aufzulegen. Dennoch blieb die Stimmung angesichts der anstehenden US-Bilanzen von Tech-Giganten gedämpft. «Investoren sorgen sich schon lange, dass die KI-Einnahmen nicht ausreichen werden, um die massiven Vorabinvestitionen wieder hereinzuholen», sagte Ökonom My Bui vom Vermögensverwalter AMP. Steigende Finanzierungskosten machten es zudem schwerer, den Ausbau der KI-Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
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03:45
Im Devisenmarkt hielten sich die Bewegungen in engen Grenzen, da die anhaltende Gefahr von Interventionen der japanischen Notenbank Spekulanten in Schach hielt. Im asiatischen Handel gewann der Dollar geringfügig auf 157,97 Yen und legte leicht auf 6,6820 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8243 Franken vor. Parallel dazu fiel der Euro, der auch unter der politischen Unsicherheit in Frankreich litt, um 0,1 Prozent auf 1,1224 Dollar und zog leicht auf 0,9253 Franken an.
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02:30
Die Aussicht auf ein grösseres Angebot aus Russland hat die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor einige Sanktionen gegen Moskau ausgesetzt, was zu höheren russischen Exporten führen könnte.
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,7 Prozent auf 108,02 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,6 Prozent schwächer bei 100,75 Dollar. «Die Kombination aus einem weicheren Ton bei den Sanktionen und einigen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursgewinnen hilft, den Aufwärtstrend kurzfristig zu begrenzen», sagte Analyst Tim Waterer von KCM Trade.
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01:00
Am US-Aktienmarkt hatten die Technologiewerte am Freitag ihren Kursrutsch fortgesetzt. Damit bestimmten wieder Ängste über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne das Bild. Hinzukam im Handelsverlauf ein deutlicher Anstieg der Ölpreise, der einmal mehr Inflationssorgen schürte. Denn eine Gruppe von Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.
Der techwertelastige Nasdaq 100 sackte um 2,50 Prozent auf 29'187,55 Punkte ab und fiel auf das Niveau von Mitte September zurück. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,09 Prozent auf 7659,44 Punkte nach unten.
Der Dow Jones Industrial war im Handelsverlauf ins Minus gedreht und gab am Ende um 0,34 Prozent auf 52'002,41 Punkte nach. In dem Leitindex sind die grossen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, sodass er sich noch vergleichsweise gut schlug. Auf Wochensicht ergibt sich für den Dow ein Plus von 0,67 Prozent.
Unter den Einzelwerten geriet wie schon zur Wochenmitte Coreweave in den Fokus. Die Papiere des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten hatten sich am Donnerstag noch von einem Kurssturz um 15,5 Prozent erholt, sackten zum Wochenschluss aber wieder um 11,9 Prozent ab. Immerhin blieben sie in der Handelsspanne vom Vortag.
Am Mittwoch waren unbesicherte Hochzinsanleihen von Coreweave auf ein Niveau abgesackt, das in der Regel auf finanzielle Schwierigkeiten hindeutet. Daraufhin hatte am Donnerstag der Vorstandsvorsitzende des für seine KI-Chips bekannten Konzerns Nvidia finanzielle Bedenken hinsichtlich Coreweave zurückgewiesen. Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass das tief mit Nvidia verflochtene Unternehmen eine Finanzspritze benötigen werde.
Doch offenbar konnte Huang die Zweifel am Markt nicht zerstreuen. «Die Frage ist nicht mehr nur, wie gross das Potenzial der Künstlichen Intelligenz werden kann, sondern wie rentabel die enormen Investitionen, die zu seiner Verwirklichung erforderlich sind, letztendlich sein werden», sagte Marktanalyst Fawad Razaqzada vom Finanzdienstleistungsunternehmen StoneX Group.
Die Nachfrage nach Chips und Rechenleistung sei zwar nach wie vor stark, doch die Anleger müssten auch angemessene Renditen für die enormen Summen sehen, die in Rechenzentren, Stromerzeugung, Netzwerke und andere Infrastrukturbereiche investiert würden, fuhr der Experte fort. Es gebe Anzeichen dafür, dass diese Bedenken auf die Kreditmärkte übergriffen.
In dem wieder für Techwerte sehr schwachen Umfeld konnten die Aktien von Tesla anfängliche Gewinne nicht halten und fielen schliesslich um 2,1 Prozent. Der Elektroautobauer hatte nach einiger Verzögerung endlich einen Sportwagen vorgestellt, der dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen kann.
Der Schadenversicherer Travelers hatte trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer moderat gesteigert. Das Unternehmen hatte mehr Rückstellungen für frühere Schäden aufgelöst, wodurch der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent stieg. Die Anteilscheine von Travelers gewannen im Dow 1,5 Prozent. An der Indexspitze profitierten die Papiere des Ölkonzerns Chevron mit einem Plus von 2,6 Prozent von den wieder gestiegenen Ölpreisen.
Der Finanzdienstleister Wise war im abgelaufenen dritten Quartal mit dem grenzübergreifenden Transaktionsvolumen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktien sackten um mehr als neun Prozent ab.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)