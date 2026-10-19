Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit Verlusten begonnen. Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 14’368,78 Punkten. Belastet wurde das Börsengeschehen europaweit vor allem von den schweren politischen Unruhen in Frankreich und den daraus resultierenden Turbulenzen an den europäischen Anleihemärkten. Ein markanter Anstieg der europäischen Gaspreise auf den höchsten Stand seit Ende 2022 sowie Zurückhaltung vor einer Vielzahl anstehender Quartalsbilanzen drückten zusätzlich auf die Stimmung. Gegen Handelsschluss fing sich der Markt wieder - gestützt von freundlichen US-Anlegern, die Hoffnung auf eine Pause der jüngsten KI-Korrektur nährten, sowie von einem nachgebenden Ölpreis.