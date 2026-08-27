06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,15 Prozent höher bei 14'573 Punkten.
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04:45
Starke Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia haben den asiatischen Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Der Hersteller von Grafikprozessoren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) übertraf mit seinem Umsatz und seiner Prognose die Erwartungen der Wall Street. «Das Geschäft ist kerngesund», sagte Chris Weston, Analysechef bei Pepperstone. «Das wird die Leute aufrütteln und sie werden sich fragen: 'Was habe ich verpasst?'» Die Stimmung wurde jedoch durch US-Inflationsdaten gebremst, die auf einen weiterhin hohen Preisdruck hindeuten.
Der japanische Nikkei-Index gab um 0,1 Prozent auf 66'164,19 Punkte nach. Die Börse in Shanghai gewann hingegen 0,3 Prozent. Der südkoreanische Kospi legte um 1,5 Prozent zu.
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02:15
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,9 Prozent auf 87,04 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,9 Prozent schwächer bei 81,51 Dollar. Der Goldpreis legte um 0,7 Prozent auf 4624,14 Dollar zu. Die Kryptowährung Bitcoin stieg um 0,8 Prozent auf 79.043,18 Dollar.
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01:00
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,21 Prozent tiefer mit 53'463,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 7675,70 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,05 Prozent auf 29'224,52 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes am Dienstag gestiegen.
Der an den Finanzmärkten stark beachtete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) verharrte im Juli im Jahresvergleich auf 3,7 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed. Insgesamt zeigte der Datenreigen, zu denen auch Auftragsdaten aus der Industrie sowie das Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal zählten, ein gemischtes Bild.
Nun rückt das internationale Notenbanktreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, zunehmend in den Fokus. Von der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, die am Freitag auf der Agenda steht, erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der amerikanischen Währungshüter.
Die Aktien des Chipriesen Nvidia zollten mit minus 1,6 Prozent ihrer Vortagserholung Tribut. Das Unternehmen gilt als Barometer für den Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). «Was hier wirklich entscheidend sein wird, ist der Ausblick», sagte Stephanie Niven, Portfoliomanagerin bei Ninety One. Die Frage sei nicht das Wachstum an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich dieses beschleunige oder verlangsame.
Im Chipsektor fehlte vor den Nvidia-Zahlen eine klare Richtung. Während etwa NXP und Lam Research nachgaben, zählten Western Digital , Arm Holdings und Seagate Technology mit Kursgewinnen von bis zu 4 Prozent zu den besten Werten im Nasdaq 100.
Intuit- Aktien knickten um 3,2 Prozent ein, nachdem der Anbieter von Steuersoftware einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte.
Zoom Communication gaben um 7 Prozent nach. Das Software-Unternehmen hatte für das zweite Quartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Auch die Prognose für das laufende Quartal konnte nicht überzeugen.
Die Titel von Abercrombie & Fitch sprangen hingegen um mehr als ein Drittel nach oben - zeitweise kosteten sie so viel wie zuletzt Anfang 2025. Das Modeunternehmen übertraf mit seinem Quartalsumsatz die Erwartungen und hob die Ergebnisprognose an.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)