Starke Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia haben den asiatischen Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Der Hersteller von Grafikprozessoren für ‌Anwendungen ⁠der Künstlichen Intelligenz (KI) übertraf mit seinem Umsatz und seiner Prognose ⁠die Erwartungen der Wall Street. «Das Geschäft ist kerngesund», sagte Chris Weston, Analysechef bei Pepperstone. «Das ‌wird die Leute aufrütteln und sie werden sich ‌fragen: 'Was habe ich verpasst?'» Die Stimmung ​wurde jedoch durch US-Inflationsdaten gebremst, die auf einen weiterhin hohen Preisdruck hindeuten.