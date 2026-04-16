Bislang wollte die Regierung in Teheran ​Gebühren für die Durchfahrt durch die internationale Wasserstrasse erheben ​und die Souveränität über die Meerenge ​beanspruchen. Seit dem 8. April gilt eine zweiwöchige Feuerpause. Der Krieg hat ‌zu der bislang grössten Unterbrechung der weltweiten Öl- und Erdgasversorgung geführt. Der Iran blockiert den Verkehr durch die Meerenge, über die etwa 20 ​Prozent ​der weltweiten Öl- und ⁠Flüssiggasexporte abgewickelt werden. Die USA hatten am ​Montag zudem eine Blockade gegen ⁠Öltanker verhängt, die iranische Häfen verlassen.