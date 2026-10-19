Im Devisenmarkt hielten ​sich die Bewegungen in engen Grenzen, da die anhaltende Gefahr von Interventionen der japanischen ​Notenbank Spekulanten in Schach hielt. Im asiatischen Handel gewann der Dollar geringfügig auf 157,97 Yen und legte leicht auf 6,6820 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas ‌auf 0,8243 Franken vor. Parallel dazu fiel der Euro, der auch unter der politischen Unsicherheit in Frankreich litt, um 0,1 Prozent auf 1,1224 Dollar und zog leicht auf 0,9253 Franken an.