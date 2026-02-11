Auch Tech-Werte wie Comet (-0,6 Prozent), Inficon (-1,3 Prozent) oder AMS Osram (-4,0 Prozent) sind unter Druck. Hier facht der massive Kapitalhunger der grossen US-Techunternehmen wie Google die Angst vor zu hohen Bewertungen wieder an. Zudem sei es für die «kleineren» Vertreter der Branche nicht so leicht, sich das nötige Investitionskapital zu beschaffen. «Sie müssen auf Zinssenkungen hoffen - die aber vielleicht mit dem neuen Fed-Chef nicht so rasch kommen wie gewünscht», so ein Händler.