06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,13 Prozent höher bei 11'986 Punkten.
Auch Kuros, Montana Aerospace, Swissquote, Schlatter, die Basler Kantonalbank und Thurgauer Kantonalbank veröffentlichen Zahlen zum zweiten Quartal respektive ersten Halbjahr.
+++
4:45
Die asiatischen Aktien legen am Donnerstagmorgen eine Atempause ein. An der Börse in Tokio haben die Anleger nach einer Rekordjagd Kasse gemacht. Zudem haben Sorgen vor einer Zinswende der japanischen Notenbank den 225 Werte umfassenden Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf 42.726,63 Punkte nach unten gedrückt. Der breiter gefasste Topix notierte 1,0 Prozent niedriger bei 3.060,04 Zählern.
Am Vortag hatte der Nikkei-Index erstmals die Marke von 43.000 Zählern übersprungen und damit den sechsten Handelstag in Folge zugelegt. «Anleger verkauften Aktien, um nach den wachsenden Sorgen über eine Überhitzung des Marktes Gewinne mitzunehmen», sagt Shutarou Yasuda, Marktanalyst beim Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Zudem befürchteten die Anleger, dass die Bank of Japan bald die Zinsen anheben könnte.
Unter Druck gerieten insbesondere Technologiewerte und Autohersteller. Die Aktien des Chip-Ausrüsters Advantest gaben um 0,3 Prozent nach, die des Chip-Anlagenbauers Tokyo Electron fielen um 1,1 Prozent. Die Titel von Toyota Motor und Honda Motor verloren 1,77 beziehungsweise 0,55 Prozent. Gegen den Trend legten die Titel des Technologie-Investors Softbank Group um 2,82 Prozent zu.
Die Aktien in Korea und Taiwan haben sich ebenfalls leicht rückläufig gezeigt. Der chinesische Blue-Chip-Aktienindex und die Aktien in Hongkong haben dagegen zugelegt. Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.693,68 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 4.205,08 Punkte.
+++
03:10
Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung in den USA setzen den Dollar weiter unter Druck. Die US-Währung hält sich in der Nähe ihrer Mehrwochentiefs gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling.
+++
02:30
Das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin treibt die Ölpreise an. Am Rohstoffmarkt hat sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 65,92 Dollar je Barrel (159 Liter)verteuert. Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent fester bei 62,93 Dollar.
Damit haben die Preise einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettgemacht. Am Mittwoch waren beide Kontrakte nach pessimistischen Angebotsprognosen der US-Regierung und der Internationalen Energieagentur (IEA) auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen.
Trump hatte am Mittwoch mit «schwerwiegenden Konsequenzen» gedroht, sollte Putin bei dem für Freitag in Alaska angesetzten Treffen einem Frieden in der Ukraine nicht zustimmen. «Die Unsicherheit der amerikanisch-russischen Friedensgespräche sorgt weiterhin für einen bullischen Risikoaufschlag, da Käufer russischen Öls mit mehr wirtschaftlichem Druck konfrontiert werden könnten», teilte Rystad Energy in einer Kundennotiz mit.
+++
23:50
Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den Anlegern am Mittwoch zeitweise die Puste etwas ausgegangen. So schloss der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 0,04 Prozent auf 23.849,04 Zählern.
Der marktbreite S&P 500 gewann 0,32 Prozent auf 6.466,58 Punkte. Beide Indizes hatten am Dienstag nach Inflationsdaten Höchststände erreicht und diese am Mittwoch übertroffen. Die Aussicht auf Zinssenkungen hält die Anleger bei Laune.
Der Leitindex Dow Jones Industrial, der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, zog um 1,04 Prozent auf 44.922,27 Punkte an. Mit plus 5,6 Prozent seit Jahresanfang hinkt er dem Nasdaq 100 mit plus 13,5 Prozent und dem S&P 500 mit plus 10 Prozent hinterher.
Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren.
Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken.
Nach den Inflationsdaten rückt in den nächsten Tagen die Geopolitik wieder stärker in den Fokus. US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich am Freitag in Alaska treffen und über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln.
Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzte zur Wochenmitte Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten belasten. Walmart sanken um 2,5 Prozent und lagen im Dow auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,4 Prozent ab. Costco verloren 1,3 Prozent. Amazon hingegen gewannen 1,4 Prozent.
Für die Anteile von Venture Global ging es um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen mit Fokus auf die Produktion und den Export von Flüssigerdgas hatte sich in einem Schiedsverfahren gegen den Ölkonzern Shell durchgesetzt.
Die Krypto-Firma Bullish feierte ein gelungenes Börsendebüt. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Dann aber war die Luft raus. Zum Handelsschluss kosteten die Papiere nur noch 68 Dollar. Dies war zugleich das Tagestief.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)