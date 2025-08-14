Am Vortag hatte der Nikkei-Index erstmals die Marke von 43.000 Zählern übersprungen und damit den sechsten Handelstag in Folge zugelegt. «Anleger verkauften Aktien, um nach den wachsenden Sorgen über eine Überhitzung des Marktes Gewinne mitzunehmen», sagt Shutarou Yasuda, Marktanalyst beim Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Zudem befürchteten die Anleger, dass die Bank of Japan bald die Zinsen anheben könnte.