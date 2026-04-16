Am Ölmarkt warten die Anleger auf Hinweise, wie es mit den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs weiter geht. Rohstoffstratege Warren Patterson von der Bank ING wies darauf hin, dass der aktuelle Waffenstillstand brüchig sei und die Forderungen der USA und des Irans weit auseinanderlägen. Obwohl die Rohölpreise weiterhin etwa ein Drittel über dem Vorkriegsniveau liegen, befinden sie sich deutlich unter den Höchstständen in den ersten Wochen des Iran-Kriegs.