Viele Anleger seien in der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche nicht mehr anwesend, heisst es am Markt. "Und die, die noch hier sind, halten sich eher zurück", meint ein Händler. Dadurch bröckelten die Kurse etwas ab. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr, ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet. Dabei meiden die Anleger defensive Werte, während zyklische und Finanzwerte laut Händlern eher gefragt sind. Zudem belasteten die SMI-Schwergewichte den Gesamtmarkt, heisst es weiter. Dabei haben sich Novartis und Roche mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA geeinigt und damit eine Unsicherheit ausgeräumt.