Der Geschäftsbericht der US-Hotelkette Hilton hat die Anleger nicht überzeugt. Die Papiere geben im vorbörslichen Handel an der Wall Street fast drei Prozent nach. Hilton hob zwar seine Gewinnprognose für 2025 an, der Zimmerumsatz des Unternehmens ging im zweiten Quartal jedoch um 1,5 Prozent zurück. Grund dafür sei die überraschend langsame Erholung der Nachfrage nach Reisen. Konzernchef Christopher Nassetta zeigte sich dennoch optimistisch: «Nach unserer Einschätzung ist die US-Wirtschaft gut aufgestellt, um mittelfristig stärker zu wachsen, was den Reiseverkehr ankurbeln dürfte.» Die Hotelkette rechnet nun mit einem bereinigten Jahresgewinn von 7,83 bis 8,00 Dollar je Aktie, nachdem sie zuvor 7,76 bis 7,94 Dollar in Aussicht gestellt hatte.