08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,3 Prozent tiefer auf 13'615 Punkten indiziert. Alle SMI-Titel verlieren. Richemont (-0,4 Prozent), UBS (-0,4 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) führen die Verliererliste an. Die Kursverluste der übrigen SMI-Titel fallen zwischen 0,2 und 0,3 Prozent.
Auch der breite Markt dürfte mit Verlusten in den Tag starten – mit einem Minus von rund 0,2 Prozent. Die höchsten Bewegungen werden bei den Aktien von Also (-4,8 Prozent), Avolta (+2,2 Prozent), Basilea (+1,2 Prozent), DKSH (+2,7 Prozent) und Flughafen Zürich (-1,6 Prozent) prognostiziert. Also, Basilea und DKSH haben vorbörslich Zahlen publiziert, Avolta erhält Rückenwind von der UBS durch eine Hochstufung.
07:30
Der US-Dollar konnte seine Gewinne am Dienstag halten, während die Märkte auf Signale zur möglichen Zeitplanung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) warteten, die im Laufe dieser Woche erwartet werden. Der Dollar-Index, der die Entwicklung des Greenbacks gegenüber einem Währungskorb misst, blieb mit 97,12 Punkten nahezu unverändert (nach einem Anstieg von 0,2 Prozent in der vorherigen Session). Der Euro verlor 0,06 Prozent auf 1,1843 US-Dollar.
Der Handel verlief jedoch verhalten, da viele asiatische Märkte wegen des Lunar-New-Year-Feiertags geschlossen blieben und die USA nach dem Presidents’-Day-Wochenende noch nicht voll im Handelsgeschehen waren. Wichtige wirtschaftliche Daten und Ereignisse stehen erst im weiteren Wochenverlauf an, darunter die Protokolle der letzten Fed-Sitzung sowie vorläufige Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP).
«Wir sind recht optimistisch in Bezug auf die US-Wirtschaft», erklärte Kristina Clifton, leitende Währungsexpertin bei der Commonwealth Bank of Australia in Sydney. «Der Markt rechnet derzeit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Juni – eine Einschätzung, die wir teilen. Allerdings erwarten wir im Gegensatz zu vielen Marktteilnehmern eine weitere Senkung im Juli.»
07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,03 Prozent niedriger bei 13'626,5 Punkten.
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,01 Prozent höher bei 13'632,5 Punkten.
US-Vorgaben fehlen für den hiesigen Markt, nachdem die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren. Am Freitag hatte die Wall Street nur wenig verändert geschlossen, könnte am Dienstag aber wieder unter Druck geraten. "Während der offizielle Handel an der Wall Street feiertagsbedingt ruht, signalisiert der geöffnete Terminmarkt weiter fallende Aktienkurse in New York", kommentierte ein Marktbeobachter am Montagabend hiesiger Zeit.
Der SMI bewegt sich indes - dank seiner defensiven Ausrichtung - weiter auf Rekordniveau. Das Allzeithoch markierte er mittlerweile bei 13'670 Punkten.
05:20
Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag im feiertagsbedingt ausgedünnten Handel zurückhaltend gezeigt. Im Fokus der Anleger standen die bevorstehenden Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Genf, die die Ölpreise in die Höhe trieben. «Der Markt bleibt durch geopolitische Unsicherheiten verunsichert, wobei die Anleger aufgrund der anstehenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie zur Ukraine in dieser Woche vorsichtig sind», sagten Analysten der ANZ. Die Börsen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 56.275,29 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor 0,8 Prozent auf 3.756,47 Zähler. Belastet wurde der japanische Markt von Konjunktursorgen, nachdem am Vortag schwächer als erwartet ausgefallene BIP-Daten veröffentlicht worden waren.
04:36
03:12
01:30
An der Wall Street fand am Montag wegen des Feiertags «Presidents' Day» kein Handel statt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag kaum verändert bei 49.500,93 Punkten aus dem Handel verabschiedet.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)