Derweil werden heute in Genf Gespräche zum Krieg in der Ukraine und zum Iran geführt. US-Präsident Donald Trump hat bereits mit militärischen Massnahmen gedroht, sollten die Gespräche mit dem Iran scheitern. Zudem dürften heute auch Impulse von Konjunkturzahlen das Geschehen beeinflussen. Veröffentlicht werden etwa der deutsche ZEW-Index und der Empire State Manufacturing Index aus New York. Im weiteren Wochenverlauf stehen aus den USA noch das Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar, BIP-Zahlen für das vierte Quartal und die PCE-Daten auf dem Programm.