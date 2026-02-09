08:04
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,2 Prozent höher auf 13'530 Punkten indiziert. Bis auf Roche (-0,4 Prozent) werden alle SMI-Titel im Plus erwartet. Besonders die Valoren von Logitech (+0,9 Prozent), Holcim (+0,8 Prozent) und jene von Amrize (+0,8 Prozent) werden höher gestellt. Die übrigen Kursgewinne im SMI reichen von +0,2 Prozent bis +0,4 Prozent.
Auch der breite Markt dürfte fester in den Tag starten – mit einem Plus von rund 0,3 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei ams-Osram (+0,6 Prozent), Basilea (+0,8 Prozent), Huber+Suhner (-0,3 Prozent) und Stadler Rail (+0,8 Prozent) prognostiziert.
+++
07:30
Gold und Silber setzten ihre Kursgewinne am Montag fort. Gold notierte dabei knapp über der Marke von 5’000 US-Dollar je Unze, begünstigt durch einen schwächeren US-Dollar. Anleger warten nun auf wichtige Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, die im weiteren Wochenverlauf erwartet werden und Hinweise auf den künftigen Zinskurs in den USA liefern sollen.
Der US-Dollar fiel auf den tiefsten Stand seit dem 4. Februar, was in Dollar gehandelte Edelmetalle für Käufer ausserhalb der USA günstiger machte. Gleichzeitig wertete der japanische Yen auf, nachdem die japanische Premierministerin Sanae Takaichi die Parlamentswahl vom Sonntag klar für sich entschieden hatte.
«Solange es Silber nicht gelingt, den wichtigen Widerstand bei 92,24 Dollar nachhaltig zu überwinden, bin ich aus probabilistischer Sicht noch nicht von einem mittelfristigen Aufwärtstrend überzeugt», sagte Wong.
+++
07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,55 Prozent höher bei 13'587 Punkten.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,5 Prozent höher bei 13'579 Punkten.
Die Berichtssaison in der Schweiz legt eine kurze Pause ein, ehe sie am Mittwoch wieder richtig Fahrt aufnimmt. Ab dann präsentieren mit Schindler und SGS sowie Swisscom drei Blue Chips ihre Jahresbilanzen. Ein Stimmungsbild gibt es am heutigen Montag immerhin vom Seco zum Konstumentenstimmungsindex für Januar. Und die Swiss Retail Federation wagt einen Ausblick auf den Detailhandel im laufenden Jahr.
Die Vorgaben vom Freitag aus den USA sind stark. Die New Yorker Börse schloss am Freitag mit einem starken Schlussspurt. Der Dow Jones stieg dabei um 2,5 Prozent und erreichte sogar einen Rekordstand jenseits der Marke von 50'000 Punkten. Zuvor hatte eine Woche mit heftigen Turbulenzen im Technologiesektor für Verunsicherung gesorgt.
Im Blick sind weiter die zuletzt sprunghafte Entwicklung der Edelmetalle Gold und Silber. Daneben bleibt die Frage, wie die Achterbahnfahrt beim Bitcoin weitergeht. Am Freitag war die bekannteste Kryptowährung erst auf knapp unter 60'000 US-Dollar abgerutscht, ehe sie sich wieder auf rund 70'000 Dollar erholte. Ende Januar hatte beim Bitcoin eine Talfahrt eingesetzt, die den Kurs um bis zu 30'000 Dollar einbrechen liess.
+++
05:16
Ein deutlicher Wahlsieg der Regierungspartei in Japan hat den Börsen in Asien am Montag Auftrieb gegeben und zugleich den Yen gestärkt. Der japanische Leitindex Nikkei stieg um 4,4 Prozent auf ein Rekordhoch. Anleger hoffen auf weitere Konjunkturprogramme der Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi. Zudem sorgte eine Erholung bei US-Chipwerten vom Freitag für Erleichterung.
Die japanische Währung machte ihre Verluste aus den vergangenen sechs Handelstagen wett. Japans oberster Währungsdiplomat Atsushi Mimura sagte, die Regierung beobachte die Devisenbewegungen «mit grosser Aufmerksamkeit». Der Wahlsieg verschaffe Takaichi eine stabile Mehrheit, die entschlossenes Vorgehen in den Bereichen Konjunkturimpulse, Künstliche Intelligenz, Halbleiter und strategische Reformen ermögliche, sagte Marc Jocum, Anlagestratege bei Global X ETFs. «Japan galt lange als eine antizyklische Anlage, profitiert aber jetzt von einer Reformdynamik», fügte er hinzu. «Politische Stabilität, steigende Kapitalrenditen, die Mobilisierung von heimischem Kapital und moderate Bewertungen deuten alle in die gleiche Richtung.»
Im Fokus der Märkte stehe nun, wie die Fiskalpolitik gestaltet werde, sagte Shoki Omori, Stratege bei Mizuho. Die Risiken einer fiskalischen Expansion seien bereits vor der Wahl weitgehend eingepreist gewesen. Die Aussicht auf eine höhere Verschuldung trieb jedoch die Renditen für zweijährige japanische Staatsanleihen auf 1,3 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1996.
Die japanische Börse hat am Montag fester tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 4,4 Prozent auf 56.647,36 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 2,5 Prozent höher bei 3.792,13 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 1,2 Prozent auf 4.113,28 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,4 Prozent auf 4.709,72 Punkte.
+++
04:32
+++
03:02
+++
01:50
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)