Im Blick sind weiter die zuletzt sprunghafte Entwicklung der Edelmetalle Gold und Silber. Daneben bleibt die Frage, wie die Achterbahnfahrt beim Bitcoin weitergeht. Am Freitag war die bekannteste Kryptowährung erst auf knapp unter 60'000 US-Dollar abgerutscht, ehe sie sich wieder auf rund 70'000 Dollar erholte. Ende Januar hatte beim Bitcoin eine Talfahrt eingesetzt, die den Kurs um bis zu 30'000 Dollar einbrechen liess.