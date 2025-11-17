Von den 20 Schweizer Standardwerten geht es für 17 abwärts. Schlusslicht sind die Logitech-Aktien mit einem Minus von 4,1 Prozent. Der Computer-Zubehör-Hersteller wurde Opfer eines Cyberangriffs. Unberechtigte hätten eine Schwachstelle in einer Drittanbieter-Software ausgenutzt und Daten kopiert. Der Vorfall habe aber keine wesentlichen Auswirkungen auf die finanzielle Verfassung des Unternehmen. Der Rückversicherer Swiss Re verliert 2,8 Prozent an Wert, der Bauchemie-Konzern Sika 2,1 Prozent. Gesucht sind dagegen die Pharma-Riesen. Roche verteuert sich um 0,4 Prozent, Novartis um 1,3 Prozent. SIG schiessen über neun Prozent hoch. Der Verpackungshersteller ernennt Mikko Keto zum neuen Firmenchef. Der finnische Manager kommt von FLSmidth, wo er seit 2022 als CEO tätig gewesen sei und den Wert des dänischen Industriekonzerns verdoppelt habe.