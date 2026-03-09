Der weiter tobende Iran-Krieg sorgt auch an diesem Montag für weltweit sinkende Aktienkurse. Europaweit geben die Börsen deutlich nach. Im Iran-Krieg spitzt sich die Lage weiter zu. Die Folge sind Ölpreise, die zum Wochenstart sprunghaft angestiegen sind und damit die Inflationssorgen der Investoren weiter anheizen. Ausserdem hat der Iran mit dem Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei einen neuen obersten Führer bestimmt. Ein schnelles Ende des Kriegs und eine Normalisierung der Ölproduktion in der Region zeichnen sich weiterhin nicht ab.