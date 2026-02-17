Zum Anstieg beigetragen habe aber auch, dass die US-Aktien-Futures, die zunächst für die US-Börsen eine tiefere Eröffnung signalisiert hatten, im Verlauf die Verluste klar eingegrenzt hätten, meint ein anderer Händler. Dies sorge ebenfalls für eine positive Stimmung. Sollte es noch Verhandlungserfolge in Genf geben, könnte sich der Positivtrend noch beschleunigen. Derzeit finden in Genf Gespräche zum Krieg in der Ukraine und zum Iran statt. Ausserdem könnten auch Impulse vom Empire State Manufacturing Index aus New York ausgehen, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Im weiteren Wochenverlauf stehen mit dem Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar, den US-BIP-Zahlen für das vierte Quartal und den PCE-Daten weitere wichtige Daten auf dem Programm.