Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität stimuliert - aber ziehen die Händler und Anleger schon mit?

Virus China – Peking meldet ersten Tag ohne neue Tote!?

Wall Street – war bockerdenfest, weil weltweit die meisten Infektionsraten zurückgehen und viele Leute «geheilt» aus den Spitälern nach Hause geschickt werden.

Trump als «Kriegspräsident». Er, der nie Militärdienst geleistet hat (!) , nennt sich selber oberster Kriegspräsident, der auf breiter Front Krieg gegen den Feind Corona führe. Von Clausewitz («Vom Kriege») lässt grüssen!

Seco – Arbeitslosigkeit März 2,9pc (2,5pc im Februar).

Luzerner KB – 1.Q: Gewinn minus 7,4pc, Buchverluste bei eigenen Finanzanlagen 26 Millionen Franken! Zinseinnahmen, Handelsgeschäfte und Kommissionen im Plus. Gedämpfte Zuversicht fürs ganze Jahr.

Alcon – Dividendenzahlung wird «aufgeschoben», Prognosen werden stark revidiert!

Sika – Baader-Helvea 180 (187) zukaufen.

Medacta – JP Morgan 66.90 (71.60) neutral.

Lonza – Baader Helvea passt auf 414 (424) an, zukaufen.

Clariant – Baader-Helvea 29 (31.50) kaufen.

Givaudan – Baader-Helvea 3070 (3250) zukaufen.

Ems Chemie – Baader-Helvea 490 (510) verkaufen.

Dufry -Credit Suisse senkt stark auf 37 (75) neutral.

Phoenix Mecano – UBS 300 (370) verkaufen!

Gurit – Baader-Helvea 1450 (1500) kaufen.

LafargeHolcim – Goldman Sachs 52 (62) kaufen.

Bitcoin - 7248 (7321/6772).

Ferner Osten - Tokio plus 2,0pc, Hongkong plus 1,4pc, Schanghai plus 2,0pc, Seoul plus 0,9pc, Singapur plus 1,9pc, Sydney minus 0,7pc, Dollar 0.9761, Euro 1.0563, CNY 7.0722, Gold 1662 (Höchstkurs seit 2012!), Silber 15.24, Erdöl 33.74.

Vorbörse – fester im Einklang mit New York und Fernem Osten: UBS plus 1,5pc, ABB, Adecco plus 1,4pc, Credit Suisse plus 1,3pc, Alcon schwach minus 1,9pc, Ascom 2,7pc, IFCN minus 2,0pc. Die anderen Titel freundlich bis fester, aber bereits zeichnet sich wieder grosse Volatilität ab.

Tendenz - Footsie plus 87 Punkte, DAX plus 278 Punkte, CAC plus 96 Punkte. SMI vorbörslich plus 138 Punkte, Dow Jones Futures plus 327 Punkte.