Verunsicherung und Nervosität halten an - EZB im Fokus!

BAK Basel erhöht BIP-Prognose für die Schweiz für 2021 auf 6,0pc (5,7)! Börse reagiert(e) sofort.

Deutschland – beschliesst € 130 Milliarden Konjunkturpaket 2020/2021. Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent (bei ermässigten Sätzen von 7 auf 5 Prozent), vorerst bis Ende 2020. Kinderbonus 300 Euro pro Kind. Finanziell schwer getroffene Gemeinden bekommen Milliardenhilfen vom Bund. So sollen Ausfälle bei Gewerbesteuereinnahmen von Bund und Ländern zusammen ausgeglichen (!?) werden. Deutsche Bahn bekommt weiteres Eigenkapital von 5 Milliarden Euro, weitere 2,5 Milliarden Euro gehen in den Öffentlichen Nahverkehr. Elektrische Autos sollen weiter gefördert werden.

EZB – Europäische Zentralbank hält heute Meeting. Zinsentscheid: alles offen!

Weisses Haus – Ärzte bestätigen «Präsident Trump ist gesund aber (weiter) übergewichtig»

George Floyd – Ein Polizist verhaftet und des Totschlags beschuldigt. Die mit anwesenden drei Polizisten wurden auch verhaftet und der Beihilfe zu Totschlag beschuldigt. Der Generalstaatsanwalt Keith Ellison (D) in Minneapolis hat sich direkt und persönlich eingeschaltet. «Das soll die Proteste entschärfen» hält ein Polizeisprecher fest.

Wall Street – in Haussestimmung – Konsumenten kommen zurück, Industrie läuft wieder gut an. Klares «Erleichterungs- und Befreiungsrallye». Nasdaq 9 692 schliesst am Rekordhoch.

Der amerikanische Verteidigungsminister Esper stellt sich gegen Trump: «Amerikanische Truppen werden nicht gegen amerikanische Bürger eingesetzt!» Da ist Zoff angesagt!

Kandidaten-Rating – nationale Umfrage (YouGov/Economist): Biden 47pc (plus 2 seit letzter Woche), Trump 40pc (minus 2pc).

TX Group – Priska Amstutz und Mario Stäuble neue Co-Chefredaktoren des Tages-Anzeigers.

U-Blox – Baader-Helvea senkt auf 79 (120) zukaufen.

Autoneum – ZKB bleibt bei marktgewichten, UBS bei 65 neutral, Vontobel bei 72 halten.

Novartis – Vontobel bleibt bei 87 halten.

Richemont – Merrill Lynch bleibt bei untergewichten 58.

Swatch – Merrill Lynch bleibt bei 200 unterdurchschnittlich.

Dätwyler – Baader-Helvea 189 (185) zukaufen!

Partners Group – Jefferies nimmt Kursziel auf 945 (1050) zurück, ist aber für kaufen.

Cembra Money Bank – UBS 91 (100) neutral.

Nestlé – SocGen 112 (113) kaufen!

Interroll – UBS bleibt bei 1140 verkaufen, ZKB hingegen bleibt bei übergewichten!

Bitcoin – 9633 (9691/9597), verhältnismässig geringe Umsätze.

Ferner Osten - Tokio plus 0,3pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney plus 0,8pc, Dollar 0.9619, Euro 1.0805, CNY 7.1257, Gold 1701, Silber 17.53, Erdöl 39.32.

Vorbörse – durchzogen, knapp gehalten: Novartis plus 0,3pc, Roche plus 0,1pc, Kudelski plus 2,7pc, UBX plus 0,8pc, Cembra minus 1,0pc, Aryzta minus 1,5pc, Partners Group minus 4,2pc!, restliche Titel knapp gehalten oder leichter, heute besonders grosse Volatilität (EZB, Deutsche Konjunkturstütze, anhaltende US-Unruhen, Hongkong). Euro schwächelt, Franken zieht an.

Tendenz - Footsie minus 16 Punkte, DAX minus 28 Punkte, CAC minus 10 Punkte. SMI vorbörslich minus 15 Punkte, Dow Jones Futures plus 5 Punkte.