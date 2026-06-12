Das ist an den Märkten passiert
...im Wochenvergleich von unter 50 auf knapp 58. Stimmung unter den hiesigen Aktienmarktakteuren somit etwas aufgeheizter als in Übersee. Allerdings immer noch weit vom überhitzten Bereich entfernt. Dennoch überraschen mich diese transatlantischen Unterschiede schon sehr.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit einem Kursfeuerwerk. Hoffnung auf eine Einigung zwischen Washington und Teheran beflügelt die Kurse. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich folglich etwas. Sandisk und Micron mit zweistelligen Gewinnen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen durchs Band fest. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen nochmals Boden gut. Gold und Silber hingegen richtungssuchend. Heute grosses Börsendebüt von SpaceX.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von ABB, Sika und Amrize. Bei den Nebenwerten stehen gefragte AMS Osram, Swatch Group und Huber+Suhner schwächeren Rieter und PolyPeptide gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.1% (US-Vorgaben)
Huber+Suhner +2.4% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Rieter -1.3%
PolyPeptide -0.2%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lindt&Sprüngli: Goldman Sachs kürzt auf 95'000 (100'000) Fr. mit SELL. Barclays ebenfalls mit UNDERWEIGHT. Man ist sich überraschend einig...
Partners Group: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 875 (1255) Fr. Jefferies setzt ebenfalls den dicken Rotstift an mit HOLD bis 760 (1130) Fr. Londoner Analyst streicht seine Gewinnschätzungen um bis zu 22pc (!!!) zusammen. Würde die gestrige Schwäche kurz vor Sitzungsende erklären. Zeitnah ein weiterer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 2 Mio Fr.
Aryzta: UBS verteidigt die Aktie des Backwarenherstellers mit BUY bis 81 Fr. Bankeigene Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre liegen allesamt unter Konsens.
Burckhardt: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 670 (720) Fr. Zuständiger Analyst lobt die Fortschritte bei Gewinnmarge und operativem Cashflow.
Dormakaba: Investment-Vehikel von Thomas Schmidheiny mit tieferem Stimmenanteil. Es scheint, als seien Derivatbestände verfallen.
Forbo: UBS mit vielversprechender Rückmeldung von einem Investorentreffen mit dem neuen Firmenchef Johanes Huber. Bleibt für BUY bis 1050 Fr.
Kardex: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von 67'000 Fr. an. Zu wenig, um nach der jüngsten Gewinnwarnung ein klares Zeichen zu setzen.
SoftwareOne: Berenberg Bank ist für BUY bis 10 (9.40) Fr. Überarbeitete Schätzungen liegen auch weiterhin unter den Mittelfristzielen.
Zurich Insurance: Die europäische Wettbewerbsbehörde will bis Mitte Juli in Sachen Beazley-Übernahme entscheiden.
Derivate: Frühe Umsätze in den Short Mini-Futures ISM0YZ und MSMEMV auf den SMI, im Knock-out-Put SDALWV auf den DAX sowie im Knock-out-Call OGOAFV auf die Gold-Unze. Auffällige Käufe zudem im Put-Warrant WPGBUV auf Partners Group.