New Yorker Börse vergangene Nacht mit einem Kursfeuerwerk. Hoffnung auf eine Einigung zwischen Washington und Teheran beflügelt die Kurse. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich folglich etwas. Sandisk und Micron mit zweistelligen Gewinnen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen durchs Band fest. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen nochmals Boden gut. Gold und Silber hingegen richtungssuchend. Heute grosses Börsendebüt von SpaceX.