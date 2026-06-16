...noch Preise von 4600 $ zu. Bis Mitte 2027 dürfte der Preis für eine Feinunze dann auf 5200 $ steigen. Man trage mit den Anpassungen einerseits der starken US-Wirtschaft sowie den hartnäckig hohen Dollar-Zinsen, andererseits aber auch der zuletzt eher verhaltenen Nachfrage der Anleger nach dem Edelmetall Rechnung, heisst es bei der Grossbank. Weitere Banken dürften diesem Beispiel vermutlich schon bald folgen.