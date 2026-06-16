Das ist an den Märkten passiert
...noch Preise von 4600 $ zu. Bis Mitte 2027 dürfte der Preis für eine Feinunze dann auf 5200 $ steigen. Man trage mit den Anpassungen einerseits der starken US-Wirtschaft sowie den hartnäckig hohen Dollar-Zinsen, andererseits aber auch der zuletzt eher verhaltenen Nachfrage der Anleger nach dem Edelmetall Rechnung, heisst es bei der Grossbank. Weitere Banken dürften diesem Beispiel vermutlich schon bald folgen.
New Yorker Börse auch zu Wochenbeginn wieder mit deutlichen Aufschlägen. Dow Jones mit neuem Rekordhoch. Hoffnung auf eine Einigung in Nahost verleiht den Kursen Flügel. SpaceX-Aktie zündet die nächste Stufe der Kursrakete. Situation bei den Langfristzinsen vor dem Fed-Treffen überraschend entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel richtungssuchend. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen knüpfen an die jüngsten Gewinne an. Gold und Silber vorerst noch unentschlossen.
SMI vorbörslich unverändert. Novartis, Swiss Re und Partners Group höher gestellt, Logitech, Zurich, Alcon und Amrize tiefer gestellt. Bei den Nebenwerten geben SIG Group, Siegfried sowie Huber+Suhner deutlich nach.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +0.7% (Redcare)
Novartis +0.7%
Verlierer:
Huber+Suhner -3.1% (Herunterstufung)
Siegfried -2.6% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Cicor: Verkauft die Produktionsstätte in Tunesien für 1.3 Mio € und baut rund 220 Stellen ab. Ein solcher Stellenabbau ziere sich nicht für ein Wachstumsunternehmen, wie Händler meinen. Diesjährige Finanzziele werden allerdings bestätigt.
Siegfried: Grosse Produktionsanlage im deutschen Minden nimmt ihren Betrieb auf. UBS straft die Aktie dennoch auf NEUTRAL (Buy) ab und streicht das Kursziel auf 80 (120) Fr. zusammen.
Aevis: Infracore soll schon in den kommenden Wochen an die Börse gebracht werden. Es liegen bereits Abnahmezusicherungen zweier strategischer Investoren vor.
Arbonia: UBS setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 4.10 (4.70) Fr. Trägt mit den Anpassungen der schwachen Bautätigkeit bei unserem nördlichen Nachbarn Deutschland Rechnung.
Belimo: Barclays will es wissen mit OVERWEIGHT bis 1120 (1000) Fr. Zuständiger Analyst traut dem Automationsspezialisten eine erfreulich starke erste Jahreshälfte zu.
DocMorris: Erzrivale Redcare Pharmacy erhöht seine diesjährigen Finanzziele. Dürfte heute wohl auch bei DocMorris positiv auf die Aktienkursentwicklung "abfärben". Müssen sich die Leerverkäufer heute trotz sommerlichen Temperaturen warm anziehen?
Huber+Suhner: Berenberg Bank geht auf HOLD (Buy) bis 250 (200) Fr. Aktie nach dem starken Lauf der letzten Wochen kaum noch mit Luft nach oben.
Kühne+Nagel: Bank of America ist für NEUTRAL bis 206 (202) Fr. Seefracht-Geschäft entwickelt sich weiterhin seitwärts.
Lonza: Gewährt Antharis Therapeutics eine exklusive Lizenz für die ADC Technologieplattform. Wie üblich keine Angaben zu den finanziellen Aspekten dieser Transaktion.
PolyPeptide: Berenberg Bank erhöht auf 38 (35) Fr. mit BUY und Barclays sogar auf 40 (33) Fr. mit OVERWEIGHT. Es ist überraschend ruhig um die Going-Private-Spekulationen geworden.
R&S Group: UBS Fund Management hält erstmals seit September 2024 wieder mehr als 10pc am Trafohersteller. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde. Helvetische Bank setzt die Aktie auf ihre Nebenwerte-Favoritenliste.
Sandoz: UBS macht endlich die Hausaufgaben mit NEUTRAL bis 70 (47) Fr. Bankeigene Gewinnerwartungen werden allerdings bloss um bis zu 3pc nach oben angepasst.
SMG: J.P. Morgan geht auf NEUTRAL (Overweight) bis 28 (36) Fr. Warnt vor einem womöglich hohen Investitionsbedarf und davon ausgehend vor negativen Folgen für die Margenentwicklung.
Sulzer: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 200 (220) Fr. Belebung der Auftragslage wohl erst in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten.