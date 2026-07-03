New Yorker Börse kann anfängliche Verluste eingrenzen. Dow Jones kurz vor Sitzungsende sogar mit neuen Rekorden. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asisatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen bis zu 1.1pc. Dortige Börsen freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen flott unterwegs - wenn auch von einem tiefen Stand aus. Ähnliches liesse sich von Gold und Silber sagen.