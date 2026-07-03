Das ist an den Märkten passiert
...das Kursplus von etwas mehr als 43pc bei der Zweitplatzierten ABB schon beinahe bescheiden daher. Wie aus einer Offenlegungsmeldung hervorgeht, hat Swisscanto ihre Beteiligung an der VAT Group zuletzt auf unter 3pc reduziert. Es scheint, als fahre die Fondstochter der Zürcher Kantonalbank erste Gewinne ein.
New Yorker Börse kann anfängliche Verluste eingrenzen. Dow Jones kurz vor Sitzungsende sogar mit neuen Rekorden. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asisatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen bis zu 1.1pc. Dortige Börsen freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen flott unterwegs - wenn auch von einem tiefen Stand aus. Ähnliches liesse sich von Gold und Silber sagen.
SMI vorbörslich höher. Gefragte Alcon und ABB stehen schwächeren Kühne+Nagel, Novartis und Partners Group gegenüber. Bei den Nebenwerten werden AMS Osram von Anschlusskäufen angeschoben. Auch Straumann, Comet sowie Stadler Rail höher. Sandoz und Swissquote lassen den Kopf hängen. Ypsomed ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +1.7% (Anschlusskäufe)
Stadler Rail +1.3% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
Ypsomed -1.4% (Dividendenabgang)
Sandoz -1.2% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Julius Bär: Peter Burrill tritt die Nachfolge von Finanzchefin Evie Kostakis an. Kommt von der britischen Standard Chartered. Gleichzeitig will die Nachrichtenagentur Bloomberg von Fortschritten in Sachen Finma-Enforcement erfahren haben. Rückt die Wiederaufnahme der Aktienrückkauftätigkeit näher? Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 67 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
Cicor: Aktie gestern das hiesige Börsenschlusslicht. Nordea kürzt die Kurszielspanne auf 143 bis 182 (zuvor 155 bis 195) Fr. Ist im Auftragsverhältnis für den Rüstungszulieferer selbst tätig. Deshalb kein konkretes Anlageurteil.
ABB: Royal Bank of Canada erhöht auf 81 (72) Fr. mit SECTOR PERFORM. Zuständiger Analyst macht auf die Zahlen hin seine Hausaufgaben.
BKW: Oddo kürzt auf 140 (165) Fr. mit NEUTRAL. Geht beim Stromanbieter neuerdings von einer Reduktion der diesjährigen Finanzziele aus.
Bucher: Royal Bank of Canada verliert die Geduld und geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 340 (400) Fr. Stellt die Erreichbarkeit der firmeneigenen Jahresvorgaben in Frage.
Bystronic: Marina Marti-Auer nicht länger Teil der Aktionärsgruppe um die Familie Schmidheiny. Hält 3.6pc am Metallverarbeiter. Veränderungen im Grossaktionariat von hohen Handelsumsätzen in der Aktie begleitet.
Cham: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von knapp 7 Mio Fr. an. Trägt die Handschrift von Ankeraktionär Philipp Buhofer mit seiner BURU Holding.
Kardex: UBS erhöht auf 348 (346) Fr. mit BUY. Investitionsbereitschaft bei den Grosskunden steigend.
Newron: Sucht den Dialog mit der US-Arnzeimittelbehörde FDA in Sachen Evenamide. Ein erstes Treffen sei "konstruktiv" verlaufen, heisst es seitens des Unternehmens.
Orior: Aggressiver Käufer der letzten Tage hat endlich einen Namen. LLB Swiss Investment baut Aktienpaket auf 5pc aus. Hatte sich erst im November mit 3pc beim Fleischverarbeiter eingenistet.
Partners Group: Auch die Citigroup setzt nun den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 700 (940) Fr. Besser spät als nie...
Sandoz: Jefferies trimmt auf 82 (84) Fr. mit BUY. Währungsbedingte Schätzungsreduktionen bewegen sich allerdings in einem überblickbaren Rahmen.
Sika: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 201 (181) Fr. Sieht den Bauchemiehersteller ab dem dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückkehren.
VAT Group: Während Swisscanto das Aktienpaket ausdünnt, erhöht Royal Bank of Canada das Kursziel auf 620 (500) Fr. mit SECTOR PERFORM.