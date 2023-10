Am Mittwoch steht mit dem Börsengang der Novartis-Tochter Sandoz ein Höhepunkt der Börsenwoche in der Schweiz an. Die Papiere des Generikaherstellers werden auch gleich in den SLI und den SMIM aufgenommen und damit Teil der Blue Chips. Daneben werden mit Sika und Geberit zwei grosse Player in der Baubranche ihre Kapitalmarkttage abhalten und vermutlich näheren Einblick in die stark von der schwächelnden Konjunktur betroffene Branche geben.