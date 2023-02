Unter den Markterwartungen ausgefallene Verkaufzahlen setzen die Aktien von Domino's Pizza unter Druck. Die Titel der weltgrössten Pizzakette verlieren kurz nach Börseneröffnung in New York bis zu knapp zwölf Prozent und erreichen damit den niedrigsten Stand seit Oktober 2022. Die Verkaufszahlen stiegen im vierten Quartal um 0,9 Prozent, Analysten waren von einem Anstieg in Höhe von 3,69 Prozent ausgegangen. Preisanhebungen in Reaktion auf die hohe Inflation haben dem Konzern zufolge die Nachfrage gedämpft. Zudem hätte ein Mangel an Fahrern für längere Wartezeiten bei Bestellungen gesorgt und die Verkaufszahlen weiter unter Druck gesetzt.