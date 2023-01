US-Firmen blicken laut der Fed pessimistisch auf das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Per Saldo erwarteten die befragten Unternehmen in den nächsten Monaten nur eine geringe Zunahme, teilte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Die Erhebung lief bis zum 9. Januar und fusste auf Wirtschaftskontakten aus den Regionen. Die wirtschaftliche Aktivität verlief in den Bezirken recht unterschiedlich. Während die Aktivität in den vergangenen Wochen in fünf Bezirken leicht zulegte, berichteten sechs Bezirke von einer Stagnation oder einem moderaten Rückgang und ein Bezirk sogar von einem deutlichen Rückgang. Die Geschwindigkeit der Inflation habe sich in vielen Bezirken allerdings abgeschwächt.