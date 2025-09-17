An den Finanzmärkten gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed am Abend erstmals im laufenden Jahr die Zinsen senken wird. Spannend bleibt neben der Frage nach der Grösse des Zinsschritts aber auch der Blick nach vorn. «Mit seiner Rhetorik dürfte Fed-Chef Jerome Powell die Weichen für die Aktienkurse der kommenden Wochen und Monate stellen», konstatierte Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.