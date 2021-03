07:40

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,44 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass US-amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent Cent auf 60,84 Dollar.

Nachdem sich die Lage in dem tagelang durch ein Schiff versperrten Suezkanal zu normalisieren scheint, rückt ein Treffen grosser Ölförderländer zunehmend in den Mittelpunkt. Am Donnerstag treffen sich Delegierte des Erdölverbunds Opec+, um über ihre Förderpolitik zu beraten.

Die Länder rund um die Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Auf der einen Seite sprechen die guten Wachstumsaussichten für die grossen Volkswirtschaften USA und China für eine höhere Ölnachfrage. Andererseits sind die Aussichten für die wirtschaftlich ebenfalls starke Eurozone ungünstiger. Ausdruck dieser unsicheren Ausgangslage sind auch die zuletzt stark schwankenden Preise am Rohölmarkt.

07:15

Der SMI tendiert nach dem Chart der IG Bank vorbörslcih um 0,3 Prozent tiefer.

06:10

Die asiatischen Aktien sind trotz wachsender Anzeichen einer Erholung der Weltwirtschaft am Mittwoch zunächst gefallen. Chinas Fabrikaktivität expandierte im März schneller als erwartet. Ungeachtet der starken Daten lag die Börse in Shanghai 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent.

Japans Nikkei-Index rutschte im Verlauf 0,7 Prozent tiefer auf 29'218 Punkte, da die Industrieproduktion des Landes im Februar wegen Einbussen bei der Nachfrage von Autos und Maschinen fiel.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,5 Prozent auf 110,87 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5626 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9440 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1707 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,1053 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3725 Dollar.

22:30

Auf seiner Rekordjagd hat der Dow Jones Industrial am Dienstag keine neue Attacke starten können. Anleger blickten wieder skeptisch auf weiter steigende Renditen am US-Anleihemarkt und wurden so bei Aktien weniger mutig. Das Kursbarometer der Wall Street gab um 0,31 Prozent auf 33'067 Punkte nach. Der zu Wochenbeginn erreichten Bestmarke von 33'259 Zählern konnte der Leitindex nicht wieder näher kommen.

Finanzwerte erholten sich am Dienstag von den Turbulenzen, die am Vortag Spekulationen über Schwierigkeiten beim Hedgefonds Archegos ausgelöst hatten. Dem standen aber unter anderem schwache Technologiewerte gegenüber. Der vom diesem Sektor geprägte Nasdaq 100 fiel denn auch etwas stärker um 0,53 Prozent auf 12'897 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 3959 Zähler nach.

Mit bis zu 1,77 Prozent rentierten zehnjährige Rentenpapiere am Dienstag so hoch wie seit Januar 2020 nicht mehr. Als Gründe für den Zinsanstieg wurden weiter eine von Konjunkturspritzen gestützte Wirtschaftsbelebung und die Furcht vor einer anziehenden Inflation genannt. Druck auf die Anleihekurse übte auch das angepeilte Infrastrukturpaket der US-Regierung in Billionenhöhe aus, hiess es.

Auf Wachstum fokussierte Technologieunternehmen gelten unter höheren Marktzinsen als besonders leidend. Vor diesem Hintergrund versammelten sich einige Tech-Aktien, die im Dow enthalten sind, unter den Verlierern im Leitindex. Die Aktien von Microsoft , Intel und Apple büssten zwischen 1,1 und 1,4 Prozent ein.

Für den Konjunkturoptimismus gelten auch die Fortschritte in der US-Impfkampagne als wichtiges Element. Laut Ankündigung von Präsident Joe Biden sollen 90 Prozent der Erwachsenen in drei Wochen impfberechtigt sein. Dazu passt, dass die Impfstoff-Pioniere Biontech und Pfizer am Montag eine Ausweitung ihrer Produktionskapazität ankündigten. Die beiden Partner wollen jetzt bis Ende dieses Jahres 2,5 Milliarden Dosen produzieren.

Die Pläne wurden in einem allgemein schwachen Umfeld in der Pharmabranche für Biontech eine Stütze. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine des deutschen Unternehmens legten um 8,9 Prozent zu und hoben sich damit positiv von insgesamt schwachen Pharmasektor ab. Für die Papiere des Konkurrenten Moderna ging es umgekehrt um vier Prozent bergab und auch die Pfizer-Aktien konnten nicht von der Meldung profitieren, sie fielen um 1,4 Prozent fielen.

Als Stütze für den Gesamtmarkt reichten erholte Finanzwerte nicht aus: Die Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan waren im Dow mit Anstiegen von 1,9 beziehungsweise 1,2 Prozent vorne dabei. Am Markt hiess es, die Archegos-Spekulationen seien am Vortag weitgehend abgehakt worden. Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi sprach von einem Sturm im Wasserglas. Experten zufolge halfen bei der Erholung in der Bankenbranche auch die anziehenden US-Anleiherenditen.

Die Erholung zeigte sich auch bei einigen Werten, in denen Archegos zuletzt Berichten zufolge rapide seine Positionen abbauen musste. Dazu gehörten zum Beispiel die Aktien der Medienkonzerne ViacomCBS und Discovery , deren Kurse sich binnen weniger Tage mehr als halbiert hatten. Nun erholten sie sich um bis zu 5,4 Prozent.

