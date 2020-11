Wichtige Kurszieländerungen am Schweizer Markt: Alcon: JPMorgan erhöht von 55 auf 57 Franken - 'Neutral'

Bâloise: Vontobel erhöht von 148 auf 153 Franken - 'Hold'

AMS: Barclays erhöht von 14 auf 16 Franken - 'Underweight'

08:20

Überraschend starke Konjunkturdaten des weltweit größten Abnehmers China hieven den Kupferpreis auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Das Industriemetall verteuert sich um knapp drei Prozent auf 7179 Dollar je Tonne.

+++

08:05

Der SMI steht vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär zufolge um 0,6 Prozent bei 10'558 Punkten höher. Gute Wirtscharftsdaten aus Japan und China sorgen an den Börsen für eine gute Stimmung. Demzufolge stehen Zykliker und Banken - wie so häufig bei guten Konjuntkurdaten in der Vorbörsen-Projektion - noch etwas höher als die übrigen Aktien. Am breiten Markt sorgen die Zahlen von Sonova (+2,7 Prozent) für positive Kursaussichten.

Hörgeräte - Sonova rechnet mit Markterholung nach Ende der Pandemie https://t.co/7qXKomMk2X — cash (@cashch) November 16, 2020

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Montag vor einem wichtigen Treffen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,27 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 57 Cent auf 40,70 Dollar.

Auftrieb erhalten haben die Ölpreise zuletzt von der Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Corona-Virus. Eine relativ zeitnahe Versorgung der Bevölkerung würde der schwächelnden Rohölnachfrage zugute kommen. Fachleute dämpfen jedoch den Optimismus, da eine flächendeckende Impfung einige Zeit benötigt.

+++

07:35

Der Euro hat zum Wochenstart stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1853 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken kann sich die Gemeinschaftswährung über der Marke von 1,08 halten und kostet aktuell 1,0809 Franken. Das Währungspaar USD/CHF geht etwas leichter um mit 0,9122 nach 0,9134 Franken am Freitagabend.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äussern sich einige ranghohe Notenbankvertreter. Aus den Reihen der EZB treten Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos an die Öffentlichkeit.

+++

06:00

Konjunkturzahlen in China und Japan und die Impfstoff-Hoffnung beflügeln die Börsen in Fernost. Das japanische Wirtschaftswachstum und die Industrieproduktion in China übertrafen beide die Erwartungen der Analysten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 1,9 Prozent höher bei 25'866 Punkten. und notierte auf einem 29-Jahres-Hoch. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,8 Prozent und lag bei 1734 Punkten.

"Es gibt so viel Bargeld, das darauf warten, investiert zu werden, und da wir positive Impfstoffnachrichten sowie ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit den US-Wahlen haben, fliesst all dies in Aktien", sagte Kyle Rodda Analyst bei IG Markets. "Alle denken, das ist jetzt das Zeichen, um einzusteigen."

China has caught up to the U.S. in AI, says AI expert Kai-Fu Lee https://t.co/FoMh9nfVLl pic.twitter.com/idyljyIO8C — Forbes (@Forbes) November 16, 2020

Die Börse in Shanghai lag um 1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,5 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit seiner Einführung im Jahr 1987.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 104,54 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,5813 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9117 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1853 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0808 Franken an.

Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3227 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)